【香港小姐再競選】落選港姐今抽籤爭妍鬥麗 關楓馨不再父女同場麥皓兒激瘦現身
今年是TVB 55周年台慶，TVB舉行《香港小姐再競選》，讓一眾曾於選美比賽中失意飲恨、大熱倒灶、甚至未能晉級決賽的佳麗再獲一次機會參選。
有份參選的包括梁允瑜、黎寬怡、李芷晴、關楓馨等再次踏上港姐舞台，屆時以泳裝，旗袍等不同造型亮相，競逐《香港小姐再競選》冠軍，最佳進步獎及更上鏡小姐獎。
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《香港小姐再競選》於今天（7日）舉行記者會，大會司儀為黃庭鋒和林正峰，齊齊為佳麗們打氣，現場即場進行編號抽籤，當中梁允瑜跟去年選港姐冧巴一樣，抽籤結果如下：
|1號
|梁允瑜
|2號
|蔡宛庭
|3號
|陳懿德
|4號
|黎寬怡
|5號
|李天縱
|6虢
|李芷晴
|7號
|賴彥妤
|8號
|鄺靜汶
|9號
|黃婉恩
|10號
|王嘉慧
|11號
|何沛珈
|12號
|關楓馨
|13號
|麥皓兒
|14號
|莫韻諰
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現年34歲的麥皓兒於2007年參選港姐，提到參與「再競選」，她表示每年也想挑戰自己，去年參加明星運動會，覺得人生要不斷有新嘗試和鞭策自己，至於可擔心泳衣環節，她說：「都有點緊張，因為其他佳麗都好弗，最高峰時我有145磅，現在減至110磅。」她坦言正宗的三點式自選美至今後便再沒穿過。
麥浩兒謂當年參選只得18歲，笑言未完全發育，「現在上圍升左Cup，更長高了兩吋。」問可擔心網民笑她年妃大，她即自嘲樣子比實際年紀細。
另外關楓馨、梁允瑜同為去年落選港姐，梁允瑜謂很熟識港姐選舉的流程，故沒有去年沒麼緊張，「好多時候我們一齊拍野，所以感覺相對熟絡。」至於才藝表演，梁允瑜表示會跳印度舞，關楓馨即笑言「賣關子」，問爸爸關禮傑今次可會來撐場，她說：「唔會架啦。他一定不會出現。」
賴彥妤已是第三次來選港姐，她稱自幼已有一個港姐夢，希望可以入到總決賽，今次可以「直入」總決賽，可說是完成夢想。「我會朝著后冠為目標，一日可以選的話，我都會選到得為止，希望不用選第四次。」
梁允瑜希望奪「最佳進步獎」，去年參選時被爆出「粗口片段」，問今次言論會否小心點？她說：「跟去年一樣，成年人適當時候講適當的說話。」
對於穿泳衣示人可會緊張？關楓馨謂；「我緊張囉，因為大家都好弗，我要努力減肥，我比參選時胖了2至3KG。」
記者：陳曉柔