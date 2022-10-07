【MIRROR演唱會】獨家消息：報告已經完成、各部門確定後公布　原因仍為鋼索短期內出現金屬疲勞

▲ Mirror演唱會嚴重事故發生已逾2個月。（資料圖片）

MIRROR演唱會嚴重事故發生已逾2個月，惟目前未有公司或個人為事件負責，不過勞福局長孫玉菡昨就指調查已經進入尾聲會盡快交代結果。消息人士指，目前事故工作小組已經上交調查報告，鋼索在短期內金屬疲勞仍然是事故成因，換句話講與上次小組交代的初步結果【下一頁】無大進展。另外，政府原本安排下周一再與小組開會，但突然被取消，不知重新開會日期。

消息指，香港體育館嚴重事故工作小組已經提交事故報告，鋼索在短期內金屬疲勞仍然是事故成因，相比上一次見記者時交代的初步發現無特別大分別。消息指，短期內的金屬疲勞成因複雜，料報告出台後也不能單一歸責於某個部門或個人。雖然勞福局長指調查已經進入尾聲，實則距離向公眾交代仍未有具體時間表要等多方面代表看過報告，同意講法後才會公布。

消息透露，工作小組的報告未有提及金屬疲勞的原因是材料不合規格、或者人為導致，很大機會是「用家使用問題」、「使用環境問題」導致。政府本身在下周一召集工作小組開會，惟近日有突然取消，再開無期。

事情發生逾2個月，演唱會主辦單位大國文化及MakerVille今晨亦向傳媒發公開聲明，主辦方解釋過去「沉默」的原因，指已聘請獨立第三方專家協助調查，但由於當中的細節可能涉及調查內容，公司在現階段未能逐一交代。公司明白公眾希望得知上述資料，因此在調查結果公布後，將在不影響任何法律程序的情況下向公眾交代更多的細節。聲明亦強調，委聘製作團隊以經驗為先 成本非首要考慮，另外一直盡力協助傷者。

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記者：袁澍