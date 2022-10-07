  • 31°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 16:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】公立醫院已恢復8成非緊急服務　下周擴展放寬探訪安排

社會 16:28 2022/10/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

公立醫院已恢復8成非緊急服務，下周擴展放寬探訪安排。（陳國峰攝）

衞生防護中心早前取消每日舉辦疫情記者會，今日（7日）再次就新冠疫情召開記者會。由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席公布疫情最新情況。 

李立業表示，本星期危殆及嚴重人數呈下降趨勢，疫情向平穩方向發展，醫管局正逐步減少新冠備用病床，恢復非緊急手術等服務，放寬探訪安排等，目前公立醫院已恢復8成非緊急服務。

李立業指，上星期放寬26間醫院非急症部門探訪，下星期四擴展其他醫院的急症病房，醫管局會聯絡家屬講解探訪安排。

不過，當局擔心冬季反彈情況嚴重，李立業指已為未來高峰期及流感做好準備，包括病床已制定病床調動計劃，每日監察急症室情況，加強跨聯網協作有效編配病床、繼續調動人手加強指定診所、遙距醫療；維持與私家醫院合作；繼續增加門診服務應對流感高峰期。

他呼籲市民做好準備，因過去2年無爆發流感，市民缺乏對流感抗體，如同感染新冠及流感，情況可以非常嚴重。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【變異病毒】新加坡變異病毒株BA2.75個案增加　歐家榮指病毒株具免疫逃逸特徵
今日 16:12
【變異病毒】新加坡變異病毒株BA2.75個案增加　歐家榮指病毒株具免疫逃逸特徵
【第五波疫情】今日新增4,369宗確診　386宗為輸入個案【不斷更新】
今日 15:57
【第五波疫情】今日新增4,369宗確診　386宗為輸入個案【不斷更新】
【機師流失】國泰現役機師指每月約40名機師離職　外籍機師寧減薪回國
今日 13:52
【機師流失】國泰現役機師指每月約40名機師離職　外籍機師寧減薪回國

你可能感興趣

【變異病毒】新加坡變異病毒株BA2.75個案增加　歐家榮指病毒株具免疫逃逸特徵
今日 16:12
【變異病毒】新加坡變異病毒株BA2.75個案增加　歐家榮指病毒株具免疫逃逸特徵
【第五波疫情】今日新增4,369宗確診　386宗為輸入個案【不斷更新】
今日 15:57
【第五波疫情】今日新增4,369宗確診　386宗為輸入個案【不斷更新】
【機師流失】國泰現役機師指每月約40名機師離職　外籍機師寧減薪回國
今日 13:52
【機師流失】國泰現役機師指每月約40名機師離職　外籍機師寧減薪回國
疫情 公立醫院 衞生防護中心 衞生署 流感 服務 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
17:56 2022/10/06
【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
11:30 2022/10/06
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生
15:55 2022/10/06
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生