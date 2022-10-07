【最新疫情】公立醫院已恢復8成非緊急服務　下周擴展放寬探訪安排

▲ 公立醫院已恢復8成非緊急服務，下周擴展放寬探訪安排。（陳國峰攝）

衞生防護中心早前取消每日舉辦疫情記者會，今日（7日）再次就新冠疫情召開記者會。由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席公布疫情最新情況。

李立業表示，本星期危殆及嚴重人數呈下降趨勢，疫情向平穩方向發展，醫管局正逐步減少新冠備用病床，恢復非緊急手術等服務，放寬探訪安排等，目前公立醫院已恢復8成非緊急服務。

李立業指，上星期放寬26間醫院非急症部門探訪，下星期四擴展其他醫院的急症病房，醫管局會聯絡家屬講解探訪安排。

不過，當局擔心冬季反彈情況嚴重，李立業指已為未來高峰期及流感做好準備，包括病床已制定病床調動計劃，每日監察急症室情況，加強跨聯網協作有效編配病床、繼續調動人手加強指定診所、遙距醫療；維持與私家醫院合作；繼續增加門診服務應對流感高峰期。

他呼籲市民做好準備，因過去2年無爆發流感，市民缺乏對流感抗體，如同感染新冠及流感，情況可以非常嚴重。

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記者：李榮忠