【偷食疑雲】林正峰被指背游嘉欣偷食　親自解釋與劉溫馨真正關係

TVB上位後生仔林正峰昨日（10月4日）被爆背着緋聞女友「A0女神」游嘉欣，與前港姐劉溫馨單獨約會吃飯慶生，更有指二人表現親密，捲入「偷食」疑雲。

林正峰出席《香港小姐再競選》記者會，問到有否跟劉溫馨聯絡，近日忙於工作，故沒有聯繫，至於二人的關係，林正峰說：「朋友，是一位好前輩。因為三年前拍《香港愛情故事》時她飾演我的繼母。」

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與劉溫馨只屬普通朋友

至於跟劉溫馨算不算熟稔，林正峰謂各人對相熟的定義不同，是很主觀的：「對我而言大家可以一齊傾心事，又經常出去玩才算得上好朋友。(溫馨未到這階段？)，坦白說不算好朋友，是朋友吧。」

林正峰再三強調跟溫馨只是普通朋友，問可有發展可能？「現階段只想專心工作，兒女私情不會去想，亦不打算發展任何關係。今年生日願望是專心工作，在黃金年齡在事業上可以進步。」

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不過林正峰早前為緋聞作回應時，曾提到「世途險惡」似意有所指，「不再回應啦。」對於溫馨同以「世途險惡」回應，正峰即說近日工作太忙，亦沒時間留意社交平台，「人家用甚麼字眼，好難去估有甚麼用意。」

記者：陳曉柔

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