【工作壓力】男子入職大公司3個月壓力大　失眠耳鳴欲離職家人無情嘲諷

▲ 男工程師入職大公司3個月，壓力大到失眠耳鳴想離職時家人卻反對。

一份讓人羨慕的高薪厚職，當事人背後究竟要承受多少壓力? 台灣有男子便正陷入此困擾，不久前被國內享富盛名的大公司錄取為製程工程師，但僅僅工作3個月，他便深感壓力，令身體出現狀況，如失眠及嚴重耳鳴、需吃藥才能入睡，更難過的是，當向家人及女友苦呻時，對方卻以外邊薪金少為由，無人支持他離職。他其後將自身絕望情況訴諸於互聯網時，竟引發大批網友共鳴。

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該名男子於論壇Dcard發文表示，台積電的製程工程師是他第一份工作，目前已工作3個月，雖然薪高糧準，不過壓力之大亦是他始料不及，不但經常失眠、突然於睡夢中驚醒，上週快睡着時，更突然嚴重耳鳴，就醫後確診是自律神經失調，無法根治，導致他已斷斷續續耳鳴5天。種種狀況，令他腦海中開始有離職念頭。

他其後向家人及女友討離職事宜，豈料對方反應卻是並不支持，並反問男子「這麼快就離職？ 如果是我一定不會離職，你就這樣被打敗？外面錢有那麼多嗎？」希望他撐下去至少做滿一年。男子見家人並不支持，遂改向一眾網友大吐苦水，指自己根本放假亦未能放鬆，指「一到假日會很焦慮，想著周一又要上班，只能靠吃藥入睡」，但家人女友卻只乎錢，反而埋怨自己捱不下去。

事件曝光後，有不少感同身受的網民均對當事人十分同情，並留言鼓勵指「不開心就果斷換」、「有錢也要有命花啊」、「壓力大到可能會連續7天便秘耶」；亦有聲稱同一公司的員工表示「我待了4y後，就逃了，別在裡面浪費人生啦，這女友也可以放生了」、「在裡面真的壓力大到很容易被扭曲。我覺得不要被別人左右比較好，要嘛早點出來重新思考未來，不然就是撐囉」。

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責任編輯：羅嘉欣