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【盜竊簽保】疑因女友出軌怒擲其手機下海　警員被控盜竊准簽保守行為

社會 16:34 2022/10/07

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警員涉將女友手機擲入大海，今於東區裁判法院獲准簽保守行為。資料圖片

36歲休班水警疑因女友出軌，與女友在中環碼頭爭執時，一怒之下將女友手機及八達通扔到大海，翌日被捕。涉案警員被控1項盜竊罪，今（7日）於東區裁判法院提堂。裁判官應控方申請，頒令被告自簽1,000元，保守行為12個月，其間不得干犯與不誠實相關的罪行，另下令被告向事主賠償5,260元。

被告羅宇傑（36歲），報稱公務員，被控1項盜竊罪。控罪指，被告於2022年4月24日在香港偷竊1部華為手機、1個手機殼及1張成人八達通，而上述物品為女子張曉婷的財產。

案情指，被告與事主於2021年4月透過社交媒體「探探（Tantan）」結識，兩人約半個月後墮入愛河。案發當日兩人到長洲玩樂，被告於中環碼頭質問事主是否出軌，事主其後承認有新男朋友。被告一怒之下將女友的手機扔到大海，當時手機殼內有1張八達通。被告翌日被捕，在警誡下保持緘默。

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記者：梁錦麟

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