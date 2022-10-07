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【3區污水陽性】涉大埔宏福苑及黃大仙竹園北邨等　港府派逾14萬個快測包

社會 16:38 2022/10/07

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大埔宏福苑。(資料圖片)

政府今日（7日）表示，大埔、北區、黃大仙污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
大埔區 — 宏福苑、上碗窰、下碗窰、富雅花園、新達廣場、泮涌新村、景雅苑及逸雅苑

北區 — 祥華邨、粉嶺樓村、東閣圍、祠堂村、河霸村、麻笏圍、軍地北村及軍地東村

黃大仙區 — 竹園北邨及仁愛街附近一帶住宅（按附件

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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