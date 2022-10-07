【城市故事】做通渠工60年養大四子女　「渠王」嚴照棠展現香港人拼搏精神

▲ 「渠王」憑街頭廣告成為文化icon。

看到「渠王」二字，自然聯想到在城市大街小巷中出現的街頭宣傳字款。從事通渠匠超過半世紀，現年76歲的「渠王」嚴照棠，最初為餬口養家，開始在街上書寫廣告，持之以恒，竟成就一幅香港文化風景，更被視街頭藝術家，體現了香港人鍥而不捨的拼搏精神。

近年「渠王」嚴照棠（棠叔）常現身於不同的文化活動，除早前有咖啡店為其舉行小型展覽，其後又應「Affordable Art Fair」及「SUB(X)TURE：搞場大龍鳳」邀請舉行書法展覽，不少宣傳形容他為繼「九龍皇帝」曾灶財後，另一位甚具代表性的街頭藝術家。

▲ 「渠王」嚴照棠至今仍未考慮退休。（攝影：曾耀輝）

【街頭藝術】渠王嚴照棠深水埗展覽 搵食廣告字款成本土藝術

76歲嚴照棠，依然精神飽滿，聲線洪亮，多年來他以渠務工作養妻活兒，現在四個子女都已出身，未必再為糊口而工作，但「渠王」卻從未想過退休。「因為這是我興趣，只要身體仍堅持到，就會一直做。現在很多新樓水渠設計複雜，有些水電師傅未必很了解渠務，好多客人仍會找我去處理，自己做得滿足，又可以幫到人，就十分高興。」

由茶樓小工做起

「渠王」的人生故事，其實也是上一輩香港人努力拼搏的典範。

60年代，嚴照棠約15歲時由內地來港，最初在茶樓做樓面，當時月薪僅約180元，他有感生活艱難，便轉做地盤水喉工，雖然比以前辛苦，但總算可賺多一點錢。

香港後來開始興建公屋，棠叔看著一幢幢大廈，每家每戶都有水渠，像看到了工作機會，因為有過地盤做水喉的經驗，他便去五金舖買了各種工具，當起通渠匠。從未學過師的棠叔，所有技藝都是靠自學而來。「遇到藏在地下的水渠，自己處理不到，但我性格不喜歡認輸，晚上睡覺時都會苦思辦法，然後去買工具，總之一定要做到為止。」

▲ 每一個筆劃，都見證著棠叔的工作寫照。（攝影：曾耀輝）

美感天生俱來

為了爭取更多生意，棠叔開始用傳統的手寫廣告，最初把寫有「通渠」和電話號碼的小單張放入大廈的信箱，後來發現被人丟了一地；之後他改用貼紙貼在樓梯間或燈廂，但效果也不顯著。其後他在新蒲崗看到賣藥的街頭廣告，就照樣拿起畫筆在街道和牆上書寫宣傳語句，自此，「渠王」的電話號碼便遍布全港大小角落。

對於自己的得意「作品」，棠叔滿有心得表示：「香港幾乎甚麼地方都寫過，離島、沙頭角都有，不過最好是選人流多的地區，有汽車經過的橋底、斜坡，就要寫得大些，經過的人看得多，自然便會入腦。」

棠叔的「渠王」廣告字款十分統一，黑白分明，久而久之成為簽名式標記，只此一家，別人也模仿不來，棠叔其實從未學過書法，美學天份與生俱來。他憶述：「小時候讀書，老師己讚我寫字端正飽滿，還要我幫忙寫學校通告。」

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見證時代變遷

棠叔多年來把書寫廣告變成城市墨寶，也見證著時代的演變。「以前用固網電話，每隔幾小時就要打電話回家，看看有沒有生意；之後有了傳呼機、手提電話，就方便很多。」近年「渠王」在朋友幫助下，開設了官方IG帳戶，固然是更方便聯繫，也能把具本土色彩字款，經社交媒體發揚光大。

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塗鴉雖然已普遍視為文化藝術，可是不少作品因指未經合法批準，一直存有灰色地帶。早前有政府部門亦指部分貼滿街上的渠管廣告，或屬違例行為。不過「渠王」方面就指近年已很少在街上書寫廣告，亦轉而受邀為不同文化活動上作書法示範。

▲ 「渠王」廣告的獨有美學特色，已成簽名式標記。（攝影：曾耀輝）

憑著通渠工作，養大了四個子女，棠叔也感概原來已在這行做了逾60年，孩子現已移居海外，棠叔和太太繼續留港，也未想過離開。「如果年青一點，可能都會考慮去外國，在唐人街一樣可以做通渠，現在就不會了，仍然可以有心有力繼續幫到人整水渠，我已經十分滿足。」

一生人只要專注做好一件事，每個人都可以有成為大師的機會。

記者：陳家昌