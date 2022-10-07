【父子關係】靠音樂重建溝通橋樑修補關係　張彥博42歲生日自彈自唱冧父親

▲ 音樂是父子溝通橋樑。

藝人張彥博自小父母離異，父母各自再另組家庭，張彥博有一段時間跟爸爸住，也試過跟媽媽及繼父生活，及後自己搬出來獨立，親生爸爸暗中有幫補租金。

張彥博讀中學時，爸爸在他就讀的中學任教體育科，張爸爸從小就文武雙全，成績好體育好，但偏偏張彥博在學校成績中下，令到張爸爸非常激氣，在每次考完試後，爸爸都可以第一時間閱卷，但阿博次次都考得不好，令到張爸爸「無晒面」。

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到青春期階段時，張彥博性格更反叛，父子關係一度結冰，不過長大後，阿博才慢慢發現，爸爸是為了他好，他回想起來爸爸的教仔方法就是「要他碰釘」，現在跟父親的感情更勝從前。

▲ 阿博一有時間就會陪爸爸。

加上，張彥博與父親有共同興趣，就是音樂，而且也是父子的共通語言，而張彥博的結他技巧，更是爸爸傳授，是他的啟蒙老師，兩父子經常夾Band，用結他來溝通。

日前張彥博42歲生日，張爸爸與繼母就為他慶祝，見張彥博手捧蛋糕與爸爸及繼母合照，場面溫馨！而張彥博早前接受Topick記者訪問時，坦言與繼母及繼妹都相處融洽，經常舉行家庭聚會，席間，張彥博還自彈自唱冧爸爸。

▲ 阿博的結他技巧是爸爸傳授。

張彥博曾說過現在最希望爸爸身體健康，好好享受退休生活，他更叮囑爸爸每年都要做好身體檢查。

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責任編輯:陳麗薇