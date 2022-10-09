【跟爸媽上班去】公司新概念邀員工family來玩　子女跟爸媽上班搗蛋搞搞震

▲ 公司新概念邀員工family來玩，董事總經理希望透過這些informal network可以更加了解員工同時給予他們更加多的機會。

受新冠疫情影響，不少公司都會體諒員工改為work from home工作，除了可保障員工的健康外，同時也可以讓在職父母有更多的時間陪伴子女。有藥廠安排員工除了在家工作之外，不時舉辦一些活動讓員工身心健康，該董事總經理湯偉成(Vincent)，收集員工意見後，最近更搞了個聯誼活動，邀請員工的family一起來公司玩，「家庭的確是精神的支柱，所以我們透過這個機會約埋他們的family就更加好。」

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藥廠公司舉辦聯誼活動，有得玩大小朋友都開心，3歲的朗朗，在逾3000呎的公司跑來跑去，尋找媽媽Stella的工作桌之餘，同時對媽媽的工作及同事有初步認識，第二次上來媽媽公司的朗朗，已經同媽媽的同事們及老闆打成一片，朗朗興奮地說：「媽媽公司大，好好玩，佢返工因為要賺錢錢。」

▲ 3歲嘅朗朗好可愛，幫媽咪手聽電話。(攝影：林綺紅)

媽媽Stella也透露，兒子朗朗都有表明想跟她返工，所以今次帶同兒子一起來，

因為work from home都多了時間在家工作，他很好奇，媽媽上班經常要開會，究竟是談什麼？經常都會模仿我們開會或玩電腦。我遲了放工，朗朗都會問我在哪裡？為什麼還沒回家？

▲ Jason帶同老婆仔女一起來參加公司party，大家都玩得好投入好開心。(攝影：林綺紅)

而在藥廠任職科學研究的Jason，今次帶同老婆仔女一起來參加公司party，他透露在疫情期間都是在家工作，所以子女都會看到他工作，「他們也會好奇問我的工作是做什麼？之前去銅鑼灣經過公司，他們都有問我可唔可以上來公司看看。」

忙於工作 感虧欠子女

Jason在公司工作時，子女都會打電話問他功課，回到家時，又會告訴他，在學校有一些優秀的事情發生，甚至知道爸爸很喜歡吃雪糕，經常都會拿給他吃，Jason感受到子女對他的愛，他有感自己是全職爸爸，有時工作更會帶回家做，令他感到虧欠了子女，

工作雖然是朝九晚五，但好多時收到e- mail，都會心掛掛去覆去做，可能有時的確會忽略了他們，現在疫情期間，反而多了在家工作，感覺與他們相處的時間又多了些。

work life balance

藥廠董事總經理湯偉成(Vincent)表示，不時都會收集員工的民意，令公司有更多新概念新方向，他希望可以做到「work life balance」，所以藉著今次個活動見到了各員工攜同family成員一齊參加，「

我們希望透過這個機會，不單止是我們的員工，甚至他們的家人，我們都想邀請他們來分享喜悅，因為我們這類藥廠公司，藥廠是為了病人去服務，但如果是為病人的健康服務之前，我們更加需要考慮員工的健康，員工的健康一般都會想是否幫他們打疫苗、做一些講座，但我覺得應該要做多少少，多少少是指怎樣令他們心靈上同樣健康，家庭的確是精神的支柱，所以我們覺得透過這個機會可以約埋他們的family就更加好。

▲ 藥廠董事總經理Vincent，以新思維新概念去開拓公司更加多的範疇，不過首要的就是關心員工及其family，因為藥廠是為了病人去服務，所以更加需要考慮員工的身心健康。

非工式網絡衍生更多機會

Vincent補充指，因為疫情work from home時，透過視頻發現小朋友都好好奇Daddy、Mummy是做什麼？又想了解藥廠是甚麼？他們收到這些request後，便一直想舉辦一次帶同小朋友一齊返公司的活動，也可以令小朋友早些有個idea。而藥廠員工的年齡層不同，他們一直獻計，不單止這次的活動，管理層是給予一個空間讓同事發揮，透過這些活動令到員工有一個informal 的network，理解到我同你之間不只是工對工的溝通，而是更加清楚員工後，可以給予更加多的機會，不要低估這個network，因為發現識人好過識字，當你了解同事時，便可以分拆一些話題，開始與他融入，之後可以發揮更加多，藥廠這個行業有很多不同的功能，有做註冊、研發，醫務那方面，甚至銷售，年紀也很不同，妥如果只是來開會，那就好工對工，永遠不能創新一些新方向去做。

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記者︰林碧洋