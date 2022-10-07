【免針紙】4名公務員多次買免針紙被捕　涉3名社署職員及1名官校教師

▲ 西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫。（曾秋文攝）

至今有7名醫生疑濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」被捕或被通緝，警方今（7日）以串謀詐騙拘捕4名女子，涉向有關醫生購買多於一張免針紙。4人均為公務員，其中3人於社會福利署工作、一名為官立學校教師。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫指，4人年齡由25歲至48歲，獲發的免針紙來自6名醫生，每張針紙價錢由500元至2,500元，每人各購買約2至3張。被捕人士中，3人為社會福利署職員，其中一人工作要接觸長者；1人為官校教師。

鍾雅倫稱，今次拘捕行動是經過全面審視證據、包括考慮針紙價錢、相關人士醫療背景，亦有經醫療專家評估，相信被捕人是違法地、作出虛假聲明而取得針紙。鍾又說，並非擁有被捕醫生發出的免針紙的市民都違法，強調會審視所有證據及分析不同因素，又指不會只調查公務員，目標人物職業背景不是最重要考慮：「高官又好、普通市民又好，對我哋都係一樣，有合理懷疑佢哋犯法都會拘捕。」

鍾雅倫說，4名被捕人正被扣留調查，其餘調查工作仍積極進行中。

對於有官校女教師涉嫌使用懷疑濫發「免針紙」被捕，教育局表示不評論。

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記者：黃悅晴、曾秋文