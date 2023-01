【頂尖英國寄宿中學　2023年度入學最後申請機會　大部份將於10月截止！】

升讀英國寄宿中學成為香港近年的新趨勢,再加上,英鎊近日低見8.3,學費變相8折! 此外,家長們都希望學生從小適應英國生活,並及早了解英國文化,藉此提高升讀英國頂尖大學或爭取留英工作的機會。

2023年截止申請季又到喇!由於英國頂級的寄宿學校名額非常有限,大部分已在1-2年,甚至3年前,已經開始接受報名。萬一錯過了申請時間,可能學校已經暫停收生。

以下是其中6所名校的申請deadline及入學考試週,希望各位家長及莘莘學子早作準備:

赴英升學程序繁複,由遞交申請至成功考入心儀院校,需要有系統地鋪排及安排考試。過往26年,不少家長更會找英國寄宿學校升學權威-Coopers & Coopers 英聯教育顧問幫手。英聯教育於1996年由牛津大學碩士畢業生Mr. Cooper創辦,專門為學生辦理英國寄宿學校申請及監考入學試,同時更是UKiset官方考試中心之一。

英聯教育專業的顧問團隊均有10年以上的海外升學代辦經驗,能為學生提供及時和準確的指引,備受香港家長學生愛戴。 重要的事情要說三遍,英國頂尖寄宿學校學位一位難求,申請之後記得要,考試!考試!考試!

金牌認證 - 琥珀監護人服務 Amber Guardianships



英國大部分寄宿學校都要求國際學生在英國有一個監護人。監護人須是有能力照顧學生及代表父母的身分履行責任向學生提供全面支援。為解決一些家長在英國並沒有能夠擔任監護人的親友,他們可以委託英國監護人公司,作為他們子女的監護人。這不單能滿足寄宿學校的要求,也是英國簽證和移民部門的指引,令國際學生在假期時,也能確保他們的健康和安全。

《Amber Guardianships獲得AEGIS的Gold Standard Accreditation》



AEGIS (The Association for the Education & Guardianship ofInternational Studies)是英國監護領域最權威和專業的認證機構。AEGIS於針對英國的監護人機構進行嚴格審查及評核,以確保監護人公司能為學生提供最優質和安全的服務。

琥珀教育監護人服務適用於中學、基礎課程及大學學生。24小時全天候支援,WeChat、WhatsApp無難度。4個計劃,滿足家長不同的需要,全力照顧及協助留英學生的需要,並擔任家長與學校之間的溝通橋樑。

如對琥珀監護人服務有任何查詢, 可聯絡英聯教育了解更多。



有意進一步了解英國升學資訊,歡迎出席英聯教育舉辦的「英國寄宿學校展覽2023」,有超過30間英國頂尖學校。同場更有多場升學講座,等大家了解更多英國升學程序!屆時,院校將提供即場報名,教育顧問亦會提供專業的升學意見和課程諮詢,為升學英國做足準備。講座内容豐富,切勿錯過!



「英國寄宿學校展覽2023」

日期: 10月22日 (六)

時間: 10:30-16:30

地點: 銅鑼灣柏寧酒店27樓宴會廳 (港鐵銅鑼灣站E出口)

網上登記: https://bit.ly/3fF11OJ



【精選講座】

11:00-12:00 【全人教育-香港學生應怎樣適應英國學制?】

12:00-13:00 【選修科之迷思 - GCSE & A-Level】

13:30-14:30 【如何為子女選擇合適的寄宿中學?】

14:30-15:30 【入讀牛津劍橋星級首選】

15:30-16:00 【如何準備入學考試及面試? 】



所有參加者必須預先網上登記及憑確認信方可入場,抱歉未能安排未登記之人士入場。

名額有限,額滿即止!



