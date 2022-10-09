【子宮內膜異位】女子月經量多靠避孕藥控制 食足11年驚覺患子宮內膜異位 【附自我檢測方法】

▲ 不少女性更被經痛問題所困擾，每個月也苦不堪言

對於成年女性而言，月經一點也不陌生，不少女性更被經痛問題所困擾，每個月也苦不堪言。英國一名女子自月經來潮後飽受「月經失控」所困，11年間令她的學業、工作，甚至社交都大受影響，即使跟隨醫生的治療建議亦毫無改善，最後才發現患上子宮內膜異位症。

據外媒報導，英國一名27歲女子於十一年前月經開始來潮時，發現經期長達10至14天，且血量奇多。為免經血染到褲子造成尷尬場面，每當她外出時亦必須額外攜帶一條褲子和準備20英鎊（約180港元）作再買新褲子之用。

飽受折磨的她決定求醫，但醫生表示「這是正常狀況，長大後情況就會變好」並處方緩解噁心用的藥物和避孕藥，減緩血液流動，有助減少經血量。並向她保證「等妳長大情況就會變好」。惟情況一直亦沒有得到改善，及後她亦有聽取其他醫生的意見停用避孕藥，並改為安裝激素避孕器治療。

惟11年的漫長治療，不但沒有解決到她的經期問題，更因月經不適的病假讓她每月損失了400英鎊（約3,560元港幣）。

2019年，她認識了一名患有子宮內膜異位症的女子，才得悉因症狀普遍，故不少子宮內膜異位症的病患亦遭誤診。於是她向不同的醫生求診，結果被診斷出罹患子宮內膜異位症。慶幸的是她接受治療後情況已逐漸得到改善，回復正常生活，她感歎表示

「如果11年前沒有被誤診，就不用過上這些煎熬的日子了。」

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子宮內膜異位症，又名「朱古力瘤」。據統計，香港大概每4名女性就有1名子宮肌瘤患者；每10名處於生育年齡的女性，就有1人患子宮內膜異位症。不少人認為「朱古力瘤」普遍為良性瘤且較少機會演變成癌症所以掉以輕心。婦產科醫生林兆強指此症像是「良性癌症」，異位的組織最常出現於盆腔、卵巢及輸卵管，亦有機會長在肺部、頭部以至身體其他部位，一旦腫囊破裂，液體會流進體腔，導致劇痛。

林醫生續指，現仍未能確定子宮內膜異位症的成因，而較受認可的說法為經血逆流，使內膜細胞隨逆流的經血，從子宮經過輸卵管，走到卵巢和盆腔所致。

高達40％女性是由於子宮內膜異位症的出現而導致不育，因為子宮內膜異位症可阻止輸卵管在卵巢排卵期接收卵子，導致難受孕甚至不育。故若出現以下情況，需盡快預約醫生進行盆腔超聲波。

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若有所懷疑，亦可利用問卷1分鐘自測患子宮內膜異位症。

▲ 自測問卷

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責任編輯：羅嘉欣