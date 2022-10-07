【廚具換購】豐澤韓國人氣Neoflam Sherbet廚具　可愛粉色系列低至31折換購

▲ 豐澤推出低至31折換購韓國人氣Neoflam Sherbet系列廚具。（豐澤提供）

疫情以來培養出不少「居家廚神」，一套甜美亮麗的廚具絕對會錦上添花。豐澤最近聯乘人氣廚具品牌Neoflam，推出Sherbet陶瓷不沾系列換購優惠。由即日起至12月31日期間，顧客可於全線豐澤香港分店及eShop網店，以低至31折優惠價，換購4款實用雅觀的廚具。

系列採用甜美蜜桃色調、採用優質環保物料於韓國製造，通過FDA食品級檢測標準，不含對人體有害物質PFOS，PFOA，無毒又環保。

無毒環保： 採用優質環保物料，通過FDA食品級檢測標準，不含對人體有害物質PFOS，PFOA

採用優質環保物料，通過FDA食品級檢測標準，不含對人體有害物質PFOS，PFOA 耐用易潔： 鍋具內外為Xtream陶瓷噴塗，不沾效果更耐久，並容易清洗

鍋具內外為Xtream陶瓷噴塗，不沾效果更耐久，並容易清洗 省時省電： 超高導熱效率，只需小火即可達到大火烹煮的效果及熱度

超高導熱效率，只需小火即可達到大火烹煮的效果及熱度 安全貼心： 鍋蓋上有專利隱藏透氣孔，不會輕易滾瀉，更防止蒸氣燙傷

鍋蓋上有專利隱藏透氣孔，不會輕易滾瀉，更防止蒸氣燙傷 不挑爐具：適用於明火及電磁爐 ▼ 點擊圖片放大 +2

可於豐澤網店www.fortress.com.hk或推廣專頁(https://bit.ly/3yhnrf3) 選購Neoflam Sherbet 陶瓷不沾系列產品，打造夢幻廚房。

另外，全新的生活時尚專區登陸旺角惠豐中心的豐澤，母嬰幼兒產品、烹調用品、餐具、生活小品及儲物用品皆應有盡有，逾超過40個人氣品牌，包括Neoflam、Beaba、Haenim、bombol等。場內更特設日本製產品專區，為日本迷一止旅行癮。

由即日起至10月31日期間，顧客凡於旺角惠豐中心、西洋菜街或好望角大廈分店購買任何電器產品，即可於惠豐中心生活時尚專區以額外95折購買任何產品。

記者︰黃依情