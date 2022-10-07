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【安心出行】李梓敬倡安心出行提升功能　整合其他政府APP可預約康體場地等

政治 17:14 2022/10/07

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新民黨立法會議員李梓敬（右），昨日約見副政府資訊科技總監黃志光（左）。（李梓敬提供）

新民黨立法會議員李梓敬建議，將「安心出行」手機應用程式，轉化成一站式公共服務應用程式，整合現有政府程式，加入預約常用公共服務的功能，例如康體場地、門診服務等，令市民更方便使用政府的公共服務。

李梓敬透露，他在本周三立法會前廳交流會上，曾向創新科技及工業局局長孫東反映有關意見，昨日亦約見副政府資訊科技總監黃志光跟進。

他指出，因應防疫條例及疫苗通行證的要求，現時香港市民出入指定處所時，都需要使用「安心出行」，截至今年3月20日，「安心出行」下載量超過775萬，相信目前香港人的手機都有安裝，認為政府應把握機會提升功能，讓更多市民能有效接觸及使用現有公共服務。

他建議，在「安心出行」轉化成一站式公共應用程式後，可加入市民常用公共服務的預約功能，例如門診服務等，以及牌照、福利、護照申請等功能，進而推動公共服務電子化，讓市民可以用1個手機應用程式，處理基本公共服務。

李梓敬強調，翻查紀錄，多個部門因應不同原因及需要，設立過百個不同手機應用程式，認為整合工作刻不容緩。他又認為，如果再用另一個手機應用程式代替，相信難達「安心出行」現有的下載量及覆蓋程度。

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責任編輯：胡偉明

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