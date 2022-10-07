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【涼爽返啲】天文台料下周初早上跌至23度　歐洲模式料熱帶低氣壓下周三橫過南海

社會 17:25 2022/10/07

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一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸。(梁偉榮攝)

受東北季候風影響，廣東沿岸過去兩三日風勢較大，但天氣仍然炎熱，尚未感受到秋意。天文台今日（7日）表示，一股乾燥的東北季候風補充會在星期日（9日）晚至星期一（10日）早上抵達華南沿岸，預料星期一及星期二早上氣溫會下降至22-23度左右。展望下周天晴乾燥，早晚較涼，日夜溫差較大。

天文台在「天氣隨筆」指，最新的概率預報顯示，星期一早上的氣溫會下降至約23度。此外，伴隨東北季候風的乾燥氣團亦會在下週為華南帶來晴天，該區日夜溫差因此會較大。大家應注意天氣變化。踏入秋季，副熱帶高壓向南移動，有一段時間會覆蓋華南至南海北部，進入南海的熱帶氣旋便會向西橫過南海中至南部，與華南沿岸保持一定距離。

歐洲集合預報模式預測下周或有低壓系統橫過南海，但預料華南將繼續受乾燥的東北季候風支配，該區天氣大致晴朗。

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責任編輯：余思嵐

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