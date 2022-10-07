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【減肥大作戰】60歲大叔勁減66磅擺脫糖尿病　猛操1年渾身是肌酷似「肌肉龜仙人」

健康 17:57 2022/10/07

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60歲大叔勁減66磅擺脫糖尿病，猛操1年渾身是肌酷似「肌肉龜仙人」。

許多老年人均會面對新陳代謝減慢令身型走樣，皮膚鬆弛及疾病纏身等問題。不過，英國有一名60歲男子卻靠著健身運動，不到一年，整個人猶如脫胎換骨，不但踢走以往的啤酒肚、更練成渾身是肌，外型十分神似《七龍珠》裡的「肌肉龜仙人」般。

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根據外國傳媒報導，該名60歲的男子Steve Ramsden，1年前的體重約224磅，除了體型肥胖，亦有糖尿病、高血壓、高膽固醇等疾病問題，讓家人對其健康一度十分擔心，而他自身的救護工作亦因此受到影響。而身為健身教練的兒子Dan，眼見老父身型日漸失控，於是便決定為他獻上一份聖誕節禮物，即是免費的健身訓練課程。Dan表示，過去父親本來很有男子氣概，但隨著年齡增長，開始失去自信，才開始自我放縱、因此決定用自己的專業來協助他轉變，並且改善他的健康。

Steve 自受到兒子訓練下，生活開始回復正軌，不但將酒精和垃圾食物全戒掉，體型亦日漸精壯，肚子亦從原本的1塊變成6塊腹肌。經過不到1年的自律生活後，他的體重已狂瘦已降至約158磅，同時還順利擺脫了糖尿病，這些改變均令當事人開心地不已。父親的轉變，亦令兒子深深體會年齡只是1個數字，又指改變爸爸的生活是他目前為止最大的成就，並說「這傢伙永遠是我的英雄」。

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責任編輯：羅嘉欣

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