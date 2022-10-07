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【香港故宮】10月起展出新一批69件珍寶　「馳騁天下」展覽今年12月31日完結【多圖】

社會 17:35 2022/10/07

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10月起展出新一批69件珍寶，「馳騁天下」展覽今年12月31日完結。（資料圖片）

香港故宮已由10月起展出新一批共69件來自故宮博物院的珍寶，包括書畫名作、紡織品等，其中25件於展廳9「馳騁天下：馬文化藝術」特別展覽展出，大部分珍品只會於香港故宮展出3個月直至今年12月。

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焦點藏品包括：

  • 清代宮廷畫家畫作《乾隆帝盔甲乘馬圖》（展廳9）
  • 描畫雍正帝於國子監講學的《雍正帝臨雍講學圖》（展廳1）
  • 以金線和孔雀羽毛繡成的戲服「松鶴紋老旦帔」（展廳2）
  • 乾隆粉彩大件器物的代表作「粉彩九桃結圖天球瓶」（展廳3）
  • 世宗憲皇帝（雍正）及孝聖憲皇后近乎真人大小的朝服像（展廳4）
  • 展示清乾隆時期工匠精湛技術的樓台式水法鐘（展廳5）

而69件珍品中，有25件於展廳9「馳騁天下：馬文化藝術」特別展覽展出，這個展覽展示了故宮博物院和羅浮宮與馬有關的珍貴藏品，展現中外文化交流與互鑒。珍品中最為矚目的包括清代宮廷畫家的畫作《乾隆帝盔甲乘馬圖》、創作耗時11年的傳奇動物繪本《獸譜》和其 中記錄上古神獸的《獸譜．龍馬圖》，以及描繪乾隆帝與一位皇室女子在木蘭圍場騎射場景的 稀有畫作《威弧獲鹿圖》等。「馳騁天下」展覽將於今年12月31日完結。

另外，香港故宮將於11月9日起，與世界聞名的列支敦士登王室收藏合作呈獻「藝苑尋珍——列支敦士登王室收藏名品」特別展覽，於香港首度展出傳承逾400年的列支敦士登王室珍藏中。這批在香港首度展 出、傳承逾400年的列支敦士登王室珍藏中，包括兩位17世紀巴洛克時期的歐洲最著名和具影響力的畫家彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens，1577–1640 年）以及安東尼．凡．戴克（Anthony van Dyck，1599–1641 年）的多件經典傑作。

市民可於10月11日（下周二）起購買或預約香港故宮整個11月份的各類型門票，而10月份的門票亦可於官方及香港故宮票務夥伴的網上購票平台購買。

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記者：黃穎津

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