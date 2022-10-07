【兩性關係】35歲台星劉雨柔結束6年婚姻　曾嘆性生活不滿足老公揭拒絕親熱原因

▲ 劉雨柔曾嘆性生活不滿足，老公揭拒絕親熱原因。

現年35歲的台灣女星劉雨柔，上月26日無預警突然在社交平台宣布離婚，與結婚6年的丈夫黃育仁（Jeff）退回朋友關係。自離婚消息公布後，外界對於原因也眾說紛紜，而劉雨柔就曾在節目上透露，婚後性生活得不到滿足，甚至一度萌生分開的念頭。

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劉雨柔在9月26日突然在社交平台公布離婚消息，並表示二人因種種理念的不合，在彼此理性、和平、尊重的溝通之下，決定在感情還沒破裂之前退回朋友關係：

謝謝Jeff，也謝謝大家，先退回到朋友的身份，我們很好。心平氣和的，我們都會更好

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劉雨柔去年曾在節目《11點熱吵店》中透露，身為格鬥選手的老公Jeff婚後常常把工作、訓練排滿，以致夫婦缺乏相處時間。即使她好幾次準備各種驚喜來增加情趣，老公也常常用「我今天真的很累」來拒絕求歡，令她內心很不舒服：

他拒絕我已經到這個地步，是我決定我們不要繼續下去了。

然而Jeff亦有解釋，他並非不願意發生性行為，只是希望努力工作賺錢，讓家庭生活及經濟穩定下來，結果卻令他壓力過大，害怕無法好好表現，才選擇逃避。

性生活除了影響夫妻關係，原來也可與健康有關。國際性醫學協會出版的《性醫學雜誌》（The Journal of Sexual Medicine）在2020年刊登的一項美國健康與營養檢查顯示，每星期做愛超過一次的人士，其整體死亡率竟比全年無性生活的「草食」男女低出一半，歸納出性生活頻率可能是成年人整體死亡率及癌症死亡率的反映指標之一。

有醫生表示，性行為會促進大腦分泌神經傳導物質，減緩壓力、止痛、促進幸福感。既是一種運動，又能使人感到幸福，認為性行為有促進健康的作用，這點毫不讓人意外。

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責任編輯：羅嘉欣