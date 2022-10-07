【明日戰記】獲選為《倫敦東亞電影節》閉幕電影　古天樂獲頒亞洲影壇傑出成就獎

▲ 《明日戰記》

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導電影的《明日戰記》繼日前成為香港電影史上華語片票房第一位後再有好消息，該片獲邀成為歐洲最高規格東亞電影節之一----英國《倫敦東亞電影節》閉幕電影，同時古天樂更獲電影節頒「亞洲影壇傑出成就獎」（Outstanding Achievement Award for Asian Cinema ），以表揚他對亞洲影壇的貢獻。

對於獲頒發此殊榮，古仔表示：「我入行30年醉心電影，致力開拓電影不同領域，很開心可以獲得亞洲影壇傑出成就獎，我會做更加多有質素的嘅電影，希望得到大家支持。我亦將會到倫敦出席電影節，同當地嘅影迷見面。」

電影門票於發售當日火速售罄，倫敦東亞電影節將加推播映場次。

獲觀眾支持超感動

除《倫敦東亞電影節》外，《明日戰記》亦曾於9月首度於美國洛杉磯《Go Beyond Fest》參展，11月會繼續於美國《夏威夷國際電影節》「光影浪潮：香港電影新動力」單元、意大利《的里雅斯特科幻電影節》競賽單元及意大利米蘭《Oltre Lo Specchio》競賽單元放映。

對此，導演吳炫輝坦言：「興奮得超乎文字能夠表達，電影可以有好成績，全賴所有觀眾的支持及《明日戰記》台前幕後，所有兄弟姐妹努力，真的很感動。特別這是我第一部執導的電影，有機會可以將香港特技跟各個城市的觀眾分享，實在覺得好幸運。」

他又表示希望外國觀眾能對電影中的港式動作設計結合科幻元素、香港城市背景等留有深刻印象，同時欣賞電影背後代表着一份求進步，不放棄、放膽嘗試的奮鬥精神。