【MIRROR母校】Frankie新劇演數學補習天王　曾讀Band 1直資英中全年學費僅2萬

▲ Frankie在劇集《野人老師》中飾演數學補習天王，現實中他曾是一名乖學生，學業成績不俗。

由男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie、皮皮）和鄭丹瑞主演的ViuTV劇集《野人老師》正熱播，內容以教育為題材，當中Stanley和Frankie分別飾演英文和數學補習天王。Frankie本身都是一名乖學生，小學讀聖若瑟，中學升讀Band 1直資英中，學業成績不俗。

《野人老師》劇情圍繞補習文化、自然教育、問題兒童等熱門話題，引起不少家長學生共鳴，令人反思本港的教育狀況及應否催谷孩子。Frankie在劇中是一名性格木訥的數學補習天王，現實中的他充滿正能量，性格開朗喜歡笑，有時說話更會「語出驚人」，自言算是一個「智者」。

▲ Stanley和Frankie主演的ViuTV劇集《野人老師》。（劇照）

Frankie讀中小學時，已經與未來樂壇歌手結緣。小學時期，他就讀灣仔區傳統名校聖若瑟小學，與牙醫歌手許廷鏗是小學同學；Frankie轉讀東區的Band 1直資學校中華基金中學，與樂隊Supper Moment主音陳仕燊成為同學。畢業後，他升讀香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）酒店業管理。

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從過往Frankie分享過的童年相及學生相中，足證Frankie由細靚到大，故成為MIRROR隊中的「顏值擔當」及「跳舞擔當」，其運動方面也有不錯表現，副隊長江𤒹生（AK）曾透露皮皮是昔日羽毛球校隊成員。

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聖若瑟小學傳統教學結合科技

位於灣仔區12校網的聖若瑟小學，是頂尖資助名校之一，多年來人才輩出，直屬中學為聖若瑟書院，以英語為主要教學語言。該校十分重視「正向教育」，培養學生建立正確價值觀；又積極推行電子教學，學生可在課堂上使用流動電腦裝置進行電子學習，全校課室及特別室也更新科技設備，打破傳統學校的刻板印象。

▲ Frankie從小到大都是乖學生一名。（IG圖片）

中華基金中學重STEM教育

而中華基金中學創校於2000年，位於小西灣，屬於Band 1級直資中學，同樣以英語教學。學校早於十多年前已推動STEM教育，學生透過動手做建構科學、科技、數學、工程等提升學習能力。

校本課程以7大共通能力設計，中一及中二已讓學生學習編程和設計機械人，合作製作高階的專題研習，發揮同學創意、合作、溝通等能力。學校又致力建設植物生物多樣性的環境，讓學生在課室外，已如置身大自然博物館中，可親近中草藥及罕有的植物。

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語文方面，學校重視提升兩文三語能力，並鼓勵學習外語，初中生可在課堂學習日語及西班牙語，高中生亦可選讀其他語言科目，如法語及日語。學校強調發掘學生興趣，因興趣往往是他們未來的職業方向，故希望同學在校內有不同體驗，而學校實行雙班主任制，也是方便老師找出學生的特質，並作針對性教導。

▲ 中華基金中學現正進行2023-24年度中一招生。（中學概覽圖片）

學費相對其他直資校低

中華基金中學於2022-23學年有加學費，但仍較其他直資學校低廉，現時本地初中學生的全年學費為$18,120，而高中則為$24,150。而該校即日起至12月13日進行2023-24年度中一招生，明年1月及2月進行兩輪面試。

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責任編輯︰林綺玲