【手袋投資】10大名牌手袋最保值顏色排行榜　第一位二手市場回報率近7 成

▲ 10大名牌手袋最保值顏色排行榜，大家的心水顏色有沒有上榜呢?

不少女士都會選擇購買手袋作為另類投資，除作襯衫打扮之用外，又可以「以袋換袋」，甚至待升值時出售賺一筆。不過，有英國網站指出手袋顏色都是決定手袋保值程度的因素。到底，最值得投資的手袋顏色又是哪一種?而最經典長青的黑色手袋又是否最值錢呢?

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根據英國金融比較網站Money.co.uk「最值得投資的時尚品牌」報告，指出手袋顏色會影響其在二手市場轉賣價錢的高低。淺色系如:白色、粉紅色及黃色等，因易被弄髒令耐用程度大大下降，加上長時間使用會加快折舊程度，所以轉賣回報率較低。不過，在最保值顏色排行榜中，百搭色系如黑色和啡色等就三甲不入。

第1位：綠色（回報率：66%）

▲ 綠色手袋極具個性。(圖片來源:rainie77@Instagram)

在色彩學說中，綠色具有治癒、令人平靜的功效。而相比神秘的黑色、大眾化的焦糖色或啡色，綠色顯得更有個性和高貴大方。同時，綠色手袋十分適合秋冬穿搭，突顯時尚個性的你。

第2位：紅色（回報率：50%）

紅色手袋富有奢華質感、極具個性，而且時尚又不俗氣，適合搭配任何服飾，更能添上女人味。

第3位：銀色（回報率：43%）

秋冬季都是深色衣服為主的你，不妨嘗試配搭銀色手袋，既可提升造型感，又可點綴一下。

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第4位：藍色（回報率：40%）

不少人都對大地色手袋感到沉悶，百變的藍色就可以為大家帶來驚喜，如粉藍色手袋青春又可愛，深藍色時尚又穩重。因此，成為各大品牌每季重點推出的色系。

第5位：黑色（回報率：37%）

▲ 黑色手袋給人低調奢華的感覺。(圖片來源:lalalalisa_m@Instagram)

相信每個女人都有一個黑色手袋，作為入門各品牌的基本款，黑色給人低調又奢華高貴的感覺。不論是走低調、型格或簡約路線的女士都十分適合。

第6位：啡色（回報率：36%）

除了黑色之外，啡色就是最百搭的色系。大地色系的啡色手袋有着一種復古懷舊的優雅感覺，特別適合點綴秋冬的淨色大衣或是較深色的衣物。

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第7位：紫色（回報率：36%）

有Pantone加持下，紫色成為2022年大熱色調，各大時裝品牌都紛紛推出紫色單品。紫色予人一種高貴優雅的感覺，而紫色單品款式既時尚又永恆。

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第8位：金色（回報率：35%）

金色手袋最容易成為引人注目的亮點，即使最簡單的裝束，配上一個金色手袋也能彰顯尊貴，十分適合晚宴和典禮。

第9位：灰色（回報率：14%）

▲ 灰色更顯高雅氣質。(圖片來源:jessica.syj@Instagram)

灰色手袋成為近年備受追捧的顏色之一，介乎於黑白中間值的灰色，款式百搭，比經典黑色及白色更顯高雅氣質。

第10位：橙色（回報率：10%）

充滿活力的橙色主導了 2022 年春夏時尚，各大品牌都推出明亮而大膽設計的橙色單品。

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責任編緝：張懿慧