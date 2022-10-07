【雙重標準】Michael C.首度演繹廣東歌　把女友難以捉摸心態盡訴

▲ Michael C.新歌《雙重標準》

唱作人Michael C.在推出《愚公》、《對頻之間》及《黑犬默語》後，首次推出廣東歌《雙重標準》，代一眾愛侶吐苦水，並以貼地的口語歌詞，唱出另一半令人難以捉摸的心態。



Michael C介紹歌曲道：「《雙重標準》就是講人與人之間的磨擦，我相信無論同家人還是情侶，之間都一定會因為雙重標準而有爭拗，呢隻歌想話你知，有人明你的！」

Michael C.更說生活中很多事情都會遇上雙重標準，我們未必可以瀟灑地改變一切，但此歌就是希望代大家吐吐苦水，希望大家可以從中找到共鳴。



為了呈現遇上另一半雙重標準時的感受，MV特別將情侶之間那種磨擦放大， Michael C與女主角在MV中一時糖黐豆攬到實甜甜蜜蜜，一時水溝油黑面鬧交，畫面中更以繩索纏繞著二人，以比喻雙重標準所帶來的束縛。

▲ MV有不少甜蜜場面。

MV一幕Michael C要與女主角鬧交，導演任由二人自由發揮，怎料Michael C一直只說：「好小事咋喎！」結果同事都笑問他平時鬧交是否都只懂說這句。Michael C腼腆道：「我真係唔係好識鬧交，我鍾意講道理。如果我真係唔開心，反而會打自己心口。」想不到兩幕的即興演出，讓大家見識他好好先生的一面。



此外，Michael C說對另一半有雙重標準的看法。「如果對方擁有雙重標準，內心梗係覺得你肯去改就好，因為你希望我為你做到嘅事情，我都希望你會為我做到，但換個角度諗，兩個人接受到嘅嘢唔一樣，但背後我同佢可能一樣付出咗100%嘅愛，所以希望對方會體諒我或者會有唔舒服嘅感覺，與此同時，逆地而處去諗，我應該都唔會想去改變佢，令佢唔開心。」

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