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【香港新市容】卓永興視察葵涌荃灣環境衞生　陳恒鑌反映區內4大問題

政治 17:54 2022/10/07

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卓永興聯同陳恒鑌和其團隊，先到葵芳社區會堂附近的路邊街市視察，有街市販商在行人路中心，堆放發泡膠箱、菜籃、紙箱等雜物。（陳恒鑌Facebook）

政務司副司長卓永興，早前聯同民建聯立法會議員陳恒鑌，在葵涌及荃灣多處視察。陳恒鑌認為，現時街道衞生環境比以往改善不少，冀政府持續工作，並向對方提出區內4大問題，包括污水、鼠患等。

陳恒鑌今日在社交網站發帖文，透露早前聯同卓永興落區。他們先到葵芳社區會堂附近的路邊街市視察，有街市販商在行人路中心，堆放發泡膠箱、菜籃、紙箱等雜物，亦在馬路堆放大量雜物的手推車。陳恒鑌認為，政府應該加派人手，精準打撃。

卓永興則答應，在雜物堆積叢生的黑點，增設可收集雜物的大型箱或車輛協助收集雜物，便利商戶妥善棄置雜物，以免影響市容。

他們之後轉到荃灣，視察河背街、川龍街、二陂坊等街道、附近後巷及舊樓的環境衞生問題。包括在鄰近二陂坊的一條後巷，視察家居污水不當排放至後巷的情況。

陳恒鑌團隊指出，區內面對4大問題，包括唐樓鼠患問題、污水渠日久失修，、荃灣舊區排水能力不足，以及區內部份食肆涉違規擴展營業範圍，加上大多售賣酒精飲品，造成噪音、食物殘渣、垃圾亂棄問題，更經常出現暴力案件，需要政府加強監管。

陳恒鑌在帖文又提到，政府計劃明年推出垃圾徵費，擔心很可能造成市民胡亂棄置垃圾，並重提荃灣舊區不少舊樓天台，亦曾因居民不當棄置垃圾，淪為非法垃圾場。

對於他們提出的建議，陳恒鑌在帖文引述指，卓永興承諾會作檢視，又強調街道清潔行動，會在3個月期限後，仍然持久地進行；又提到，認為地區的力量，可協助政府巡查、跟進問題。

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責任編輯：胡偉明

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