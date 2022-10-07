【小心登革熱】今年暫錄得13宗外地輸入登革熱　較去年2宗大幅上升5.5倍

▲ 衞生防護中心提醒市民時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，截至昨日（6日），今年錄得13宗外地輸入登革熱個案，較2021年錄得的2宗大幅上升5.5倍。而最新一宗在9月30日至10月6日期間錄得，患者在潛伏期內曾到訪尼泊爾。

據衞生署衞生防護中心公布的登革熱個案最新數字，截至昨日，今年共錄得13宗外地輸入登革熱個案，較2021年錄得的2宗為多。今年錄得的13宗個案中，尼泊爾佔3宗，其次是印度、印尼及泰國，各佔2宗。最新一宗外地輸入登革熱個案，在9月30日至10月6日期間錄得，患者潛伏期內曾到訪尼泊爾。

至於鄰近及海外國家及地區的登革熱最新情況，以巴西錄得最多登革熱個案，今年累計登革熱個案達207萬宗；其次是越南及菲律賓，今年累計個案分別有逾19.9萬宗及14.5萬宗。

衞生防護中心呼籲，市民不論在本地或外遊，應時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施；從市民受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

市民應注意下列防蚊措施： ● 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞 ● 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵 ● 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內 ● 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟 ● 在雨季前把凹凸不平的地面填平 ● 避免在叢林逗留 ● 戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

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責任編輯：江麗盈