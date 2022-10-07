【潮流速報】榮耀中階手機HONOR 70 5G　高質主鏡+首創Vlog主角追蹤模式

▲ 曾是華為子品牌的榮耀，上月尾同步推出全新智能手機HONOR 70及平板電腦HONOR Pad 8。（黃依情攝）

智能手機品牌榮耀（HONOR）未必人人認識，但相信曾是其母品牌的華為（Huawei）就熱門得多。HONOR約兩年前從華為獨立出來後發展不錯，繼早前的頂級旗艦機Magic 4 Pro後，最新登場就有中階機款HONOR 70 5G，除大玩多花款高質拍攝外，並首創Vlog主角追蹤模式，機價三千多元但拍得住旗艦機表現。

近年多了國產手機打入本地市場，如小米、OPPO、vivo及華為等，其中較少人認識的就有曾是華為子品牌的HONOR，自從與華為分家後，品牌形象開始鮮明，推出的智能手機無論在設計、性能上都不俗，成功吸引不少人轉會。

早前HONOR就發布新作HONOR 70 5G，外形與上代HONOR 50大致相同，採用對稱雙曲面玻璃屏幕配金屬邊框，機身厚7.91mm，亦僅重178g，輕巧的式，沒有墜手感覺。

6.67吋2,400 X 1,080解像度OLED熒幕，刷新率達120Hz，支援HDR10+、DCI-P3、10.7億原色顯示及1,920Hz PWM調光等。

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難撇華為影子

背面兩個鏡頭模組則以「萬象雙環」設計，難免有幾分華為P50的影子。不過機身顏色上就花了點心思，除穩陣的亮黑、墨綠外，較特別就有亮銀色，採用了先進的雙膜三紋理雙塗層技術，有鑽石菱形紋理，在光綫下會折射出不同顏色，型格十足。

新機搭載中階級處理器Qualcomm Snapdragon 778G+，選用同款CPU的就有早前極具話題性的Nothing Phone（1），其餘配備包括有8GB RAM及256GB ROM，雖然非屬頂級，但基本運作流暢。內置電池容量為4,800mAh，支援66W HONOR超級快充，只需45分鐘即可充滿電。

▲ 首創的Vlog主角追蹤模式，可在拍片時鎖定主角並自動追蹤拍攝，玩味十足。

超大感光元件

至於HONOR 70的最大賣點非拍攝功能莫屬，搭配的3個鏡頭包括有5,400萬像素IMX800主鏡、5,000萬像素後置超廣角微距主鏡及200萬像素景深鏡。

其中5,400萬像素廣角主鏡搭載了全新1/1.49英吋超大Sony IMX800感光元件，能以4合1像素合併方式輸出2µm像素相片，加上配合自家研發的HONOR Image Engine運算平台，可大大強化影像細節，有效拍攝出更高亮度及銳利畫面。

值得一提是HONOR 70的拍片功能上亦有新玩法，加入了全新的Vlog主角追蹤模式，用家可在拍片時利用智慧人像追焦技術，鎖定單一主角並自動追蹤拍攝。

而透過雙重錄影技術，用家可同時攝錄多條影片，包括單一主角或團體全景畫面，更可一按切換焦點，適合愛隨時拍片的Vlogger。

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規格表

售價：$3,699

屏幕：6.67吋多點觸控OLED、FHD+ 2,400 X 1,080像素

處理器：2.5GHz八核Qualcomm Snapdragon 778G+

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

尺寸長闊高：161.4 X 73.3 X 7.91mm

厚度：7.91mm

重量：178g

操作系統：Magic UI 6.1

鏡頭：後置～5,400萬像素廣角+ 5,000萬像素超廣角+ 200萬像素景深/前置～3,200萬像素

電池：內置4,800mAh

查詢：Gin Hung Industrial（9513 5103）

▲ 用家可透過多屏協同功能，將HONOR系列智能手機與Pad 8連接同時使用，方便傳送檔案。（黃依情攝）

【同場加映】12吋超大芒HONOR Pad 8

廠方同部推出平板電腦HONOR Pad 8，機背採用金屬磨砂質地，手感不錯，而且機身薄至6.9mm，亦僅重520g，就算常隨身攜帶也非常輕便。

採用12吋2K超大屏幕設計，邊框只有7.2mm闊，配搭低藍光及低屏閃護眼屏幕，視野更廣闊舒適。

新機搭載立體聲8揚聲器設計，包括4個高音及4低音音頻單元，是同價位平板電腦中首部套用這規格，加上HONOR Histen及DTS:X Ultra雙音效調校及智能識別當前音頻場景切換音效模式，讓用家有仿如置身迷你影院的享受。HONOR Pad 8將由明天起開售，售價$2,599，屬抵玩之作。

記者︰黃依情