【新品速報】零度嘉士伯全新配方    低卡零糖零酒精隨時隨地歡樂時光

享受美食時、運動後、工作中、悠閒在家時，會心思思想飲杯冰凍飲品chill一chill，茶、咖啡、汽水飲到悶悶地，但不想積聚太多卡路里？低卡零糖飲料「零度嘉士伯」隆重登場！

全新的「零度嘉士伯」為低卡路里及零糖零酒精飲料，讓你隨時隨地放心暢飲，無論在家chill、外出用餐、做完運動，甚至在辦公室工作，都可以「零負擔，啤得起」(酒精濃度少於0.05%，每100毫升只含19卡路里)。

「零度嘉士伯」於各大超市、便利店、網上購物平台、餐廳及酒吧發售，讓您零負擔啤得起，隨時隨地放心暢飲，為自己製造一刻「歡樂時光」！

最新影片推介:

全新「零度嘉士伯」低卡零糖飲料以型格藍色罐裝登場，以便清楚辨別。有別於市場上一些同類型產品，嘉士伯利用獨特過程技術移除大部份酒精，以天然方法釀造出零度嘉士伯，並同時保留啤酒清新自然的味道及順滑口感。

全新推出的「零度嘉士伯」低卡零糖飲料酒精含量低於0.05%，適合任何時候、任何地點、任何場合飲用，無壓力享受麥香。以後無論於工作中、開會、午餐時間、運動後、在家輕鬆或朋友歡聚等等場合，也可在零負擔下，隨時隨地享受。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王明芳