【施政報告】李家超：將審視兩份土地房屋「百日報告」　已訂逾百項KPI等指標待施政報告交代

▲ 特首李家超表示，在今日下午會議上，財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸帶領的兩個小組，均已提交百日報告。（經濟日報資料圖片）

特首李家超今日表示，下午已收到涉及土地房屋供應的兩份「百日報告」，將審視這兩份報告的建議，並考慮納入施政報告內。他又透露，已訂立過百項不同指標，涵蓋土地房屋、人才策略及醫療社福等不同範疇，預告將於施政報告中交代。

李家超今日在社交網站發帖文，指明天是他上任特首100日，重提他在競選時的承諾，要求「公營房屋項目行動工作組」提交「百日報告」，以及就指定項目制訂指標。

他表示，在今日下午會議上，分別由財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸帶領的「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」，已向他提交第一份報告。他續指，會審視這兩份報告的建議，並考慮納入施政報告內。

李家超在帖文又指，他與團隊已就指定項目，訂立過百項不同的指標，包括KPI（關鍵職效指標），涵蓋土地房屋、人才策略及醫療社福等不同範疇，以便監督工作進度和成效，相關內容會在公布施政報告時向公眾講解。

他又形容，籌備施政報告的工作，已進入最後衝刺階段，他與團隊會繼續努力，絕不鬆懈，希望在施政報告為未來發展奠下基礎，同為香港開新篇。

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責任編輯：胡偉明