【#她和她的戀愛小動作】吳家忻奪ANSONBEAN熒幕初吻 　不怕男友Locker睇首映呷醋 

▲ 吳家忻、林千渟和陳毅燊出席劇集首映。

吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）昨晚現身銅鑼灣出席劇集《#她和她的戀愛小動作》全球首映，

《#她和她的戀愛小動作》以「10個戀愛小動作」為主題，講述個性天南地北的Hayley（吳家忻飾）和Ling（林千渟飾）意外同居，卻在朝夕相對間互相影響。作為劇中的「野蠻擔當」，家忻受訪時坦誠與角色個性相似，還自爆不時「本色演出」，展示女神以外的麻甩和不修邊幅！

「同居密友」林千渟則視對方為自己的「戀愛導師」：「因為我飾演嘅Ling比較內向，但係又好想脫單，所以Hayley會教我追男仔！」問到家忻有何高招，她笑言女生要懂得欲擒故縱

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正牌男友Locker低調撐場

劇中飾演家忻男友的ANSONBEAN形容角色專情戇直，又憶述開工首日便被兩位拍檔「嚇親」：「因為佢哋太靚，靚到我講唔到嘢！（你會怕羞？）會㗎，不過一邊拍一邊改善。」談到過往的戀愛小動作，他隨即暖男上身：「我好關心對方健康，對方月事到我會買定薑茶，同埋叫佢唔好飲凍嘢。」

ANSONBEAN又自爆為劇集送出熒幕初吻，不過談到正牌男友林家熙（Locker）低調現身首映，會否擔心對方看到親熱戲碼，家忻則表示「冇有怕」：「唔會叫佢唔好睇，因為大家都係演員，專業㗎嘛，而且佢要欣賞我嘅精湛演技，哈哈！」

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