【新品速報】新疆烏蘇啤酒新登場  獨有樓蘭之星啤酒花味道口感清爽

新疆啤酒品牌「烏蘇啤酒」登陸香港，帶領一眾啤酒迷投入爽快新疆界，一同體驗全新、至爽至暢快的高級啤酒享受。

烏蘇啤酒嚴選優質原材料，採用新疆獨有的「樓蘭之星」啤酒花，酒花的苦味不明顯，以調節中和麥芽的甜味，賦予烏蘇啤酒爽快的口味和愉悅的酒花香，味道格外清新，口感更清爽、更易入口，締造風味獨具一格的啤酒風味。

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有別於市面上一般的啤酒，烏蘇啤酒的原麥汁濃度達11°P，酒液顏色燦爛金黃，泡沫潔白細膩，掛杯更為持久，味道更易入口，口感柔順乾爽，酒花香氣濃郁。每瓶容量620ml，為啤酒迷帶來大大的滿足，喝得更盡情、更豪爽。

烏蘇啤酒始於上世紀80年代，源自天山北麓，邊塞西湖─美麗的烏蘇市。如今，烏蘇在新疆已成為啤酒的代名詞。烏蘇啤酒的聲譽響徹天南地北，是人人皆知的新疆馳名品牌。

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責任編緝：王明芳