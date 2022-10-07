【集氣成功】譚仔三哥50間將繼續供應砂砂湯　配料「肥牛」現身全線分店【附分店名單】

▲ 譚仔三哥50間將繼續供應砂砂湯，配料「肥牛」現身全線分店。

譚仔三哥早前推出期間限定「砂砂湯肥牛鹿茸菇米線」，一直廣受食客歡迎，不少人都提議譚仔三哥保留砂砂湯作固定湯底。今日（7日）譚仔三哥在社交平台表示，供應砂砂湯分店數目已增加至50間，而人氣配料「肥牛」亦將於全線三哥繼續供應。

譚仔三哥表示，因應多名食客留言支持保留砂砂湯，由即日起，供應砂砂湯分店數目增加至50間，香港18區至少有一間供應「砂砂湯」。50間分店名單如下：

九龍區：

旺角西洋菜南街、旺角登打士街、尖沙咀幸福中心、尖沙咀太興廣場、佐敦道、長沙灣金球閣、藍田啟田大廈、藍田德田商場、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場、九龍灣得寶商場、黃大仙中心、新蒲崗康強街、荔枝角D2、觀塘電訊一代廣場、深水埗福榮街110、深水埗福榮街、深水埗白田商場、深水埗南昌薈

新界區：

元朗西菁街、元朗形點、沙田廣場、沙田第一城、大圍顯徑商場、大圍金禧花園、荃灣荃新天地、屯門時代廣場、天水圍天耀廣場、天水圍T Town、天水圍天瑞、粉嶺中心、葵涌大窩口商場、葵芳葵涌廣場、石籬商場、青衣城2期、東涌逸東商場、將軍澳新都城、將軍澳都會駅、大埔八號花園

香港區：

銅鑼灣香島大廈、銅鑼灣希慎廣場、杏花新城、香港仔中心、太古康怡花園、小西灣富欣花園、上環338、筲箕灣形薈、中環威靈頓街、北角英皇道275、柴灣新翠商場

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記者：黃穎津