  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 19:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地養老】醫療券購買內地醫保？　盧寵茂︰會積極考慮

政治 18:42 2022/10/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

盧寵茂表示，會積極考慮醫療券買内地醫保。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂表示，兩地醫療質素與運作環境等存在差異，擴展長者醫療券使用範圍有難度，但會積極考慮容許醫療券購買內地醫保。

立法會一個小組委員會今討論粵港澳大灣區安老及醫療服務。多位議員關注能否擴展醫療券使用範圍至內地三甲醫院？盧寵茂回應指，雖然內地三甲醫院時很大的品質保證，但與香港的管理不同，沒辦法單憑「三甲」就認為這些醫院可以達至我們從「長者醫療券」到「復診支援計劃」的補助要求。

盧寵茂指出，徹底的解決方法可能是港人可以考慮購買內地醫保，強調會積極考慮。

另外，在安老服務方面，勞工及福利局副局長何啟明提到，政府2014年起向2間位於廣東、讓香港輪候資助護理安老宿位的長者自願選擇入住，費用全免，但受疫情及地理位置不佳影響，長者入住意慾不高，至今僅282名本港長者入住。何啟明稱，政府正計劃在其他大灣區內地城市的安老院買位，但進度受未能通關阻礙，未能到内地視察。

立法會議員邵家輝建議，應該多拍攝院舍視頻作宣傳，給長者了解更多。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【醫護人手】醫管局擬推大灣區醫生交流計劃　吸納大灣區三甲醫院醫生來港
17:15 2022/06/23
【醫護人手】醫管局擬推大灣區醫生交流計劃　吸納大灣區三甲醫院醫生來港
【醫療券】議員倡擴大醫療券合資格年齡　陳肇始：放寬或令資助模式零散複雜
17:59 2022/05/18
【醫療券】議員倡擴大醫療券合資格年齡　陳肇始：放寬或令資助模式零散複雜
【大灣區】醫管局冀8醫生獲批有限度註冊來港　2年內再引300內地醫護 　
00:00 2022/09/23
【大灣區】醫管局冀8醫生獲批有限度註冊來港　2年內再引300內地醫護 　

你可能感興趣

【醫護人手】醫管局擬推大灣區醫生交流計劃　吸納大灣區三甲醫院醫生來港
17:15 2022/06/23
【醫護人手】醫管局擬推大灣區醫生交流計劃　吸納大灣區三甲醫院醫生來港
【醫療券】議員倡擴大醫療券合資格年齡　陳肇始：放寬或令資助模式零散複雜
17:59 2022/05/18
【醫療券】議員倡擴大醫療券合資格年齡　陳肇始：放寬或令資助模式零散複雜
【大灣區】醫管局冀8醫生獲批有限度註冊來港　2年內再引300內地醫護 　
00:00 2022/09/23
【大灣區】醫管局冀8醫生獲批有限度註冊來港　2年內再引300內地醫護 　
盧寵茂 邵家輝 廣東省 大灣區 院舍 醫療券

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
17:56 2022/10/06
【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生
15:55 2022/10/06
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生
【再婚家庭】失婚媽與初戀男友再續前緣　各帶一對子女組六口家庭遭非議
16:53 2022/10/06
【再婚家庭】失婚媽與初戀男友再續前緣　各帶一對子女組六口家庭遭非議