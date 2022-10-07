【內地養老】醫療券購買內地醫保？　盧寵茂︰會積極考慮

▲ 盧寵茂表示，會積極考慮醫療券買内地醫保。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂表示，兩地醫療質素與運作環境等存在差異，擴展長者醫療券使用範圍有難度，但會積極考慮容許醫療券購買內地醫保。

立法會一個小組委員會今討論粵港澳大灣區安老及醫療服務。多位議員關注能否擴展醫療券使用範圍至內地三甲醫院？盧寵茂回應指，雖然內地三甲醫院時很大的品質保證，但與香港的管理不同，沒辦法單憑「三甲」就認為這些醫院可以達至我們從「長者醫療券」到「復診支援計劃」的補助要求。

盧寵茂指出，徹底的解決方法可能是港人可以考慮購買內地醫保，強調會積極考慮。

另外，在安老服務方面，勞工及福利局副局長何啟明提到，政府2014年起向2間位於廣東、讓香港輪候資助護理安老宿位的長者自願選擇入住，費用全免，但受疫情及地理位置不佳影響，長者入住意慾不高，至今僅282名本港長者入住。何啟明稱，政府正計劃在其他大灣區內地城市的安老院買位，但進度受未能通關阻礙，未能到内地視察。

立法會議員邵家輝建議，應該多拍攝院舍視頻作宣傳，給長者了解更多。

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責任編輯：趙居逸