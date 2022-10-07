【樂高打卡位】太古城中心LEGO Fashion Studio　5大打卡位+本地時裝設計師創意作品

▲ 樂高首個LEGO Fashion Studio最近登陸太古城中心，展示多款與以DOTS創作的時尚潮物，以及巨型衣車縫紉機等打卡位。

於巴黎、米蘭、倫敦、紐約舉辦的2023春夏4大時裝周剛圓滿落幕，一套套集新穎創意、華麗手工的當季潮流新品盡現於時裝迷眼前。而最近有6位香港時裝設計師亦發揮無限創意，以LEGO DOTS顆粒結合時尚潮流，拼砌搭出多款時裝及藝術配件，於太古城中心期間限定的LEGO Fashion Studio中展出，成為近日一大至潮的打卡位。

在樂高積木的世界中，除較高難度的Architecture、Creator Expert外，LEGO DOTS、Friends及Disney Princess這3大主打創意的系列，其實也深受樂高迷歡迎，尤以小朋友為甚。

例如透過拼砌色彩繽紛的DOTS顆粒，盡情發揮創意，創作出可佩戴的飾物或服裝，還可設計筆筒、留言板等布置物件，展現自我獨特風格。

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LEGO由即日起至10月23日，會於太古城中心設置期間限定的LEGO Fashion Studio，繽紛色彩的裝置會以PLAY YOUR WAY為主題，並呼應DOTS、Friends及Disney Princess 3大系列，設置巨型衣車縫紉機、魔法衣櫥、3大時尚舞台等多個打卡位，同樣顏色鮮豔，吸睛度高，讓小朋友在每個區域內體驗成為設計師的必經之路。

必影巨型打卡位

在LEGO Fashion Studio中除了必影的巨型DOTS衣車縫紉機外，指定打卡位還有3大舞台場景，分別是有置身七彩及超現實夢幻角度的Fantasy World、LEGO原野世界的WOW Wild，以及極富「香港製造」特色的Style Up，每區會設有3D立體裝置及搶眼的霓虹燈，讓大家瘋狂影靚相。

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如在Style Up區中，就擺放了由大中華區首位樂高專業認證大師洪子健（Andy Hung）以LEGO顆粒拼砌而成的經典紅、白、藍色梳發，同場更展示多件以LEGO DOTS所設計的時尚藝術配件，是出自6位CENTERSTAGE本地時裝設計師之手，當中有些設計更是大膽創新，是花心思之作。

而於LEGO魔法衣櫥及DOTS拼砌體驗區裏，亦展示了不同以DOTS拼砌成的童裝，以及LEGO積木。小朋友更可在Create My Own！區裏即席體驗DOTS拼砌，設計出個人專屬風格圖案，完成後便可將DOTS放在LEGO壁畫牆上，再與自己的作品拍照留念。

LEGO Fashion Studio

日期︰即日起至10月23日

地址︰太古城中心2期地下

記者︰黃依情

