【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管

▲ 一名48歲的男子急性腦梗塞亡。

內地一名48歲李姓男子在上班路上突倒地昏迷不醒，馬上被送往急症室，搶救後不治，檢查後證實死因為急性腦梗塞。死者女兒透露，父親炒菜時一向喜歡加味精，有醫生指出，此舉比起抽煙、喝酒，對血管的傷害更大。

據內媒報導，該名李姓男子任職維修工人，患有高血壓超過10年。事發當天外出上班時突然昏厥倒地，隨即昏迷。管理員發現後馬上叫救護車，將其送醫急救。

經檢查發現，李男大腦中有大量的血管阻塞及血液循環出現障礙，導致缺血缺氧。當時李男血壓應因突然升高，故出現急性腦梗塞。醫生立刻替其注射血栓溶解藥——阿替普酶（Alteplase），可惜最後李男仍返魂乏術。

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據其女兒所指，父親平日生活習慣欠佳，飲食較重口味，平日煮食會添加味精。醫生提醒，長期攝入味精中含有的化學物質——穀氨酸鈉（Monosodium glutamate, MSG），比抽煙喝酒還傷血管。少量食用並不會對人體有太大的影響，倘若長期攝取會導致體內水分滯留，血液體積增大，從而令血壓上升、加重心及腎的負擔，最後使血管逐漸硬化而引致血管阻塞。

女兒續指父親病發前，雖患有高血壓及高血脂，但卻從未接受體檢，並認為是因肥胖而導致患有慢性疾病。李男是次腦梗塞是由血液凝塊（血栓）所致，而高血壓及高血脂正是形成血栓的重要因素。

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責任編輯：羅嘉欣