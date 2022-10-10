【旅遊保險】4大新冠肺炎旅遊保險比較　安聯保障額最高+費用最平

▲ 4大新冠肺炎旅遊保險比較。

新冠肺炎疫情緩和，很多國家選擇與病毒共存。隨著政府宣布實施「0+3」檢疫安排，不少市民急不及待衝出香港，實行「報復式外遊」。全球進入後疫情時代，去旅行也需要關心確診新冠肺炎、出發前中招被強制隔離，甚至回港後確診等等問題。

網上個人理財平台MoneyHero整合了4份有關新冠肺炎保障的旅遊保險作比較，同時推廣獨家折扣優惠，讓大家在報復式旅行時都可以安心去玩。

最新影片推介：河國榮專訪

1. Allianz 安聯

安聯（Allianz）旅遊保險「優越」計劃的尊貴級別，保障範圍包含海外醫療費及住院現金、旅程取消或中斷。而在海外確診需要治療，可有高達$180萬的醫療費用保障額，為4間保險公司中最高。以6天泰國/韓國/日本行程為例，經平台選購可享8折優惠，保費為$165.6。

2. Starr 卓悅遊

Starr「卓悅遊」旅遊保險的尊貴級別，除了保障旅程取消或縮短，更保障潛水、滑雪及熱氣球等業餘活動，沒有分高度或深度的限制。若不幸在泰國潛水或日本滑雪時不慎受傷，保險包括了覆診費用及海外住院現金津貼，醫療費用保障額高達$150萬。經平台選購同樣享有8折優惠，以6天泰、韓及日的行程保費為$168。

3. Zurich 蘇黎世

蘇黎世（Zurich）「飛凡」旅遊保險計劃，在4份保險中保障範圍最多，包括海外醫療費及住院現金、旅程取消或延誤、回港後確診、強制隔離現金津貼以及法定檢疫隔離引致額外海外酒店費用。由於保障範圍較全面，相對優惠程度較低，保費只有9折。

4. AXA 安盛

AXA（安盛）「卓越」豐盛優遊樂的優悅計劃，海外醫療費及住院現金、旅程取消或縮短、回港後確診，或受到強制隔離影響，也有現金津貼，不過保障額$100萬在4份保險之中就最低。透過平台選購可享85折優惠，以保費$229.73埋單。

Allianz安聯旅遊保險（尊貴） Starr「卓悅遊」旅遊保險（尊貴） Zurich蘇黎世「飛凡」旅遊保險 AXA安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃 保障項目 海外醫療費及住院現金

旅程取消或中斷 海外醫療費

旅程取消或縮短 海外醫療費及住院現金

旅程取消或延誤

回港後確診

強制隔離現金津貼

法定檢疫隔離引致額外海外酒店 海外醫療費及住院現金

旅程取消或縮短

回港後確診

強制隔離現金津貼 保障額 $180萬 $150萬 $150萬 $100萬 MoneyHero獨家優惠 8折 8折 9折 85折 保費 $165.6 $168 $335.7 $229.73

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責任編緝：馮雪怡