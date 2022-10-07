灣仔茂蘿街舉辦身心靈健康週末及展覽　多項活動免費試玩【內附詳情】

▲ Animal Flow -Shin Ng

《Wellness for Weekend HK》於今日至10月9日一連三天於香港灣仔茂蘿街7號M7舉辦中型的身心靈健康週末及展覽。

《Wellness for Weekend HK》是由一班資深運動愛好者及教練共同創立，專門為身心靈健康及運動健美愛好者而設的平台。疫情下環境的不確定性使很多香港人增添不少壓力，而且多年未能旅行，使情緒難以釋放。

一連三天的 《Wellness for Weekend HK》節目豐富，精彩體驗課包括: 筋膜放鬆、yoga stretch、聲音療愈、animal flow、vinyasa yoga、yoga flow、親子瑜伽等。

▲ Yoga Stretch -Celia Leung

由一眾專業身心靈大師主持包括: Animal Flow Regional Leader Shin Ng、瑜伽導師Doris Lee、Tiffany Lau、Celia Leung及聲音治療師Malbert Lee 等。此外還有新興運動讓大眾體驗包括: 國皇棋及芬蘭木柱。

2樓設有心靈畫展以及 Silentnight手工藝設計學校精美作品以供內觀。

心靈油畫展非常榮幸邀請70多歲瑜伽老師兼畫家Tony Chu為大家展出三個主題「隔離」、「風雨過後」、「寧靜」的畫作，盼後疫情時代活的香港人可正視生命之美、重新連結內心世界，活出充實而健康的人生。

▲ 心靈畫展

瑜伽大師提供作品供公眾欣賞，讓大家能夠好好與自己相處一下。地下還設有酒精墨工作坊、Osmo Action 3 運動相機體驗 及 Osmo Mobile 6 智能手機雲台試玩。

酒精墨工作坊將會讓大眾在自由藝術的世界，享受顏料任意流動的過程，即使不擅長畫畫的人，都可以隨心所想，專注當下，提升情緒健康，創造出獨一無二的的抽象畫。

3樓還有虛擬運動體驗區及Meditation Zone。虛擬運動體包括划艇及單車。

今次「衝競」虛擬划艇的運動體驗，參賽者在限時30秒的比賽中划至最遠距離者取勝，當然你也可以與朋友同場比拼，增加緊湊感覺。

虛擬單車的參加者也會有30秒時間，大家可以盡情揮灑熱血向前衝，像牛下女車神李慧詩一樣，一起體驗單車快感！今次《Wellness for Weekend HK》絕對能夠讓一眾忙碌的香港人放下工作，為自己的身心靈進行一場探索之旅，一起擁抱身心靈健康。

3天工作坊均可透過此連結報名，活動場內亦可登記Master Class或免費試玩按此