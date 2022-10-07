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【爵士音樂節】爵士音樂節快閃車明起各區派發宣傳品　戶外節目《Jazzscapes》陣容全揭曉

社會 19:14 2022/10/07

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爵士音樂節快閃車明起各區派發宣傳品。（西九文化區）

西九文化區將於10月26日至30日（星期三至日）舉 行歷年規模最大的第四屆「自由爵士音樂節」。

為響應音樂節推廣本地爵士音樂的使命，西九文化區首度推出「爵士音樂節快閃車」，於10月8日至16日期間在港九各區穿梭及派發宣傳品。五組爵士好手更將帶來期間限定的快閃音樂表演，將爵士樂帶入社區，讓大眾感受爵士樂率性即興的魅力。

「爵士音樂節快閃車」出沒詳情：

此外，「自由爵士音樂節」竹翠公園戶外節目《Jazzscapes》的演出陣容亦全部揭曉，當中包括多位首度亮相「自由爵士音樂節」的歌手。9人funk樂隊Good Funk Shui首度邀得唱作歌手林奕匡（Phil Lam）作嘉賓，大玩舊曲新編；朱肇階Supergroup則與衛詩（Jill Vidal） 同場較勁，為觀眾送上多首新穎作品；張貝芝的拉丁風格編曲和創作糅合西班牙的熱情風光，以及10人陣容的Alonso's Latin Jazz Orchestra，必定能令大家聞歌起舞；雷柏熹爵士大樂團為功夫片音樂重新編曲，更邀得說唱歌手MC仁擔任嘉賓，大玩跨界嘻哈節奏；爵士女聲尚羚邀得杜自持大樂隊伴奏，獻唱爵士標準曲等。《Jazzscapes》特設單日票及兩日票（適用於10月29日至30日）。

一連五日的「自由爵士音樂節」將呈獻超過50場演出，表演舞台遍及西九文化區的自由空間、藝術公園，以及戶外表演場地竹翠公園，規模為歷年之冠。 自由空間將呈獻《Looppool—— Game of Life》、《時間迴響——羅尚正、崔展鴻》、《即興實驗室》等多場不同主題的音樂表演，以及由敲擊樂手樊麗華（Anna Fan）策劃、適合小朋友欣賞的全新音樂會《Amazing爵士星球》，展現爵士樂的多元面貌。藝術公園大草坪更將帶來文藝生活市集、攤位遊戲、電 影放映等，讓大眾享受音樂文化藝術周末。

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記者：黃穎津

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