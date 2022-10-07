  • 28°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 23:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【地區治理】九龍社團聯會推三無大廈優化計劃　冀造福弱勢社群

政治 22:56 2022/10/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

「九龍城區三無大廈管理計劃」由九龍社團聯會及社區關愛協會有限公司主辦。

全港目前有4000餘棟三無大樓，其中九龍城區內數目多達數百棟，九龍社團聯會及社區關愛協會推出「九龍城區三無大廈管理計劃」，選址土瓜灣道9-11號作為試點進行優化。

計劃首階段的行動包括：（1）拆除損壞舊信箱，為包括劏房在內所有單位統一更換全新不鏽鋼信箱；（2）. 修葺並整理電線電箱，以符合消防規例之防火物料美化樓道線路管道；（3）清潔並修補牆壁，修理損壞樓梯級，粉刷扶手、牆面；（4）清理大廈樓道內及陽台的大量泥頭垃圾雜物；（5）增設系統照明、樓底風扇及閉路電視監控錄像及垃圾桶。

計劃第一階段以九龍城區土瓜灣道 9-11 號作為計劃試點大廈。

至於第二階段，則會納入其他三無大廈，並提供更多元的支援，包括落實大廈清潔服務、於當區培訓並聘請保安管理、推動區內配對各行各業就業工作、舉辦 新興運動、與社工合作提供心理輔導支援、法律諮詢協助等等。

相關計劃旨在提升區內市民居住環境，提升地區治理效果，真正造福基層弱勢市民。計劃邀請各界機構參與，提供各式資源、服務，提供全方位管理，期望藉此計劃以小見大，讓社會各界看到試點大廈的優化，從而帶動各界為社區出力，不只是「有錢出錢」，更強調「有力出力」，各界各團體施展自己所長。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【新冠肺炎】梁子超指疫情一周前已明顯反彈　促盡快檢查「三無大廈」喉管
11:54 2021/01/19
【新冠肺炎】梁子超指疫情一周前已明顯反彈　促盡快檢查「三無大廈」喉管
【財政預算案2021】政府額外發放半個月綜援、長生津、職津　為「三無大廈」維修外牆喉管
11:28 2021/02/24
【財政預算案2021】政府額外發放半個月綜援、長生津、職津　為「三無大廈」維修外牆喉管
【加強物管】房屋經理學會：疫情揭三無大廈欠法例監管　促政府修例
15:58 2021/08/19
【加強物管】房屋經理學會：疫情揭三無大廈欠法例監管　促政府修例
【垃圾徵費】區議員指三無大廈衞生情況十分惡劣執行困難　憂街坊不願守規矩
19:22 2021/08/26
【垃圾徵費】區議員指三無大廈衞生情況十分惡劣執行困難　憂街坊不願守規矩
【垃圾徵費】港府研對三無大廈過渡期派膠袋換領券　環團建議直接列名單登記
00:00 2021/09/07
【垃圾徵費】港府研對三無大廈過渡期派膠袋換領券　環團建議直接列名單登記

你可能感興趣

【新冠肺炎】梁子超指疫情一周前已明顯反彈　促盡快檢查「三無大廈」喉管
11:54 2021/01/19
【新冠肺炎】梁子超指疫情一周前已明顯反彈　促盡快檢查「三無大廈」喉管
【財政預算案2021】政府額外發放半個月綜援、長生津、職津　為「三無大廈」維修外牆喉管
11:28 2021/02/24
【財政預算案2021】政府額外發放半個月綜援、長生津、職津　為「三無大廈」維修外牆喉管
【加強物管】房屋經理學會：疫情揭三無大廈欠法例監管　促政府修例
15:58 2021/08/19
【加強物管】房屋經理學會：疫情揭三無大廈欠法例監管　促政府修例
衞生措施 房屋局 九龍城 楊永杰 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】35歲台星劉雨柔結束6年婚姻　曾嘆性生活不滿足老公揭拒絕親熱原因
今日 17:38
【兩性關係】35歲台星劉雨柔結束6年婚姻　曾嘆性生活不滿足老公揭拒絕親熱原因
【再婚家庭】失婚媽與初戀男友再續前緣　各帶一對子女組六口家庭遭非議
16:53 2022/10/06
【再婚家庭】失婚媽與初戀男友再續前緣　各帶一對子女組六口家庭遭非議
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生
15:55 2022/10/06
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生