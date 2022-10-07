【地區治理】九龍社團聯會推三無大廈優化計劃　冀造福弱勢社群

▲ 「九龍城區三無大廈管理計劃」由九龍社團聯會及社區關愛協會有限公司主辦。

全港目前有4000餘棟三無大樓，其中九龍城區內數目多達數百棟，九龍社團聯會及社區關愛協會推出「九龍城區三無大廈管理計劃」，選址土瓜灣道9-11號作為試點進行優化。

計劃首階段的行動包括：（1）拆除損壞舊信箱，為包括劏房在內所有單位統一更換全新不鏽鋼信箱；（2）. 修葺並整理電線電箱，以符合消防規例之防火物料美化樓道線路管道；（3）清潔並修補牆壁，修理損壞樓梯級，粉刷扶手、牆面；（4）清理大廈樓道內及陽台的大量泥頭垃圾雜物；（5）增設系統照明、樓底風扇及閉路電視監控錄像及垃圾桶。

▲ 計劃第一階段以九龍城區土瓜灣道 9-11 號作為計劃試點大廈。

至於第二階段，則會納入其他三無大廈，並提供更多元的支援，包括落實大廈清潔服務、於當區培訓並聘請保安管理、推動區內配對各行各業就業工作、舉辦 新興運動、與社工合作提供心理輔導支援、法律諮詢協助等等。

相關計劃旨在提升區內市民居住環境，提升地區治理效果，真正造福基層弱勢市民。計劃邀請各界機構參與，提供各式資源、服務，提供全方位管理，期望藉此計劃以小見大，讓社會各界看到試點大廈的優化，從而帶動各界為社區出力，不只是「有錢出錢」，更強調「有力出力」，各界各團體施展自己所長。

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責任編輯：林曉君