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【世界桌球大師賽】挑戰賽世界頂尖桌球好手與港精英同場對壘　包括世界排名第1奧蘇利雲

社會 22:40 2022/10/07

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「香港世界桌球大師賽2022」由10月6日至9日假香港體育館舉行。（馬會提供）

由香港賽馬會獨家贊助的「香港世界桌球大師賽2022」由10月6日至9日假香港體育館舉行，是馬會審批撥捐6.3億元支持政府慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的多個項目之一。

一連四天的賽事分為挑戰賽及表演賽兩部分。挑戰賽共邀得8位世界頂尖桌球好手和香港精英球手同場對壘，當中包括7屆世界桌球錦標賽冠軍、 世界排名第1的奧蘇利雲、世界排名第2的卓林普、本地桌球「一哥」傅家俊，及本地桌球 「一姐」吳安儀等。表演賽部分則由海外傑出球手與本地年輕桌球精英進行對決。

賽事開幕禮於今天（7日）舉行。主禮嘉賓包括香港特別行政區文化體育及旅遊局局長楊潤雄、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉，以及香港桌球總會主席羅永聰。

梁卓偉指，運動不但有益健康，亦能培養積極的生活態度和凝聚社會。馬會一直積極支持體育發展，並非常高興能夠成為「香港世界桌球大師賽 2022」的獨家贊助機構，希望賽事能引起更多市民大眾對運動的興趣，養成健康生活的習慣。

馬會先後撥款支持興建多項體育訓練設施及培訓計劃；亦以對等配對形式撥款1.5億元，與政府共同成 立「運動科研資助計劃」，希望透過提升運動科學設備及器材、改善運動醫學，協助香港運動員備戰未來不同賽事。

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記者：黃穎津

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