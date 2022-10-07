【打亂遊日計劃】香港快運取消部分日本航班　旅客急改機票失預算

日本下周二（11日）起全面開放自由行，不少市民早前已經搶購機票，即使機票加價貴至數千至近萬元都一樣有捧場客。不過有購買香港快運（HK Express）機票的市民收到通知，航班被取消，涉及多個往來日本航綫，包括東京、大阪、福岡、鹿兒島等。香港快運表示，正檢視2023年的航班計劃，為明年1月15日或之後的部份航班調配時間或取消，若所提供的航班安排不合適，可獲全額退款。有受影響的旅客表示大惑不解，更打亂苦候多時的遊日旅程。

受影響的網民在Facebook群組圖貼文，表示收到香港快運的電郵通知，早前預訂出發往日本的航班被取消，被更改至同一日其他時間的航班；有網民表示難以理解。

香港快運在電郵指出，旅客可享有一次免費更改航班的服務，但更改須按機位供應而定；所有申請必須在出發前提出，如未有依時辦理登機手續，將不獲豁免有關費用。香港快運亦對受影響旅客致歉。

香港快運表示，早前已宣布計劃在今年10月至12月期間，增加80,000個機位，相當約400個航班，應付市場急增需求。香港快運正檢視2023年的航班計劃，為明年1月15日或之後的部份航班，作出時間上的調配或取消。受影響航班的旅客，會收到SMS短訊或電郵通知，提供其他航班；若未能獲得合適安排，可獲全額退款。

不過有旅客在香港快運Facebook專頁留言，表示欲更改航班但做不到，「操作唔到，明明有位，但系統顯示無位，改唔到」，「突然取消了來回機票，話安排了替代航班，那裏有安排？電郵裏找不到任何替代航班，email、pm、網上客服一直沒回覆，網上客服排到我時就話超時！現如何更改機票？」亦有網民勞氣表示：「我book酒店同其他嘢咁點？你哋會賠償嗎？」

客服人員就回應，「如果您想更改替代航班日期或進行退款，您可以透過 https://managebooking.hkexpress.com/login 進行有關操作。」

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責任編輯：吳雋妍