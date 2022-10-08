【五街重建】爭取重建十多年終得償　七旬業主：沖3分鐘涼就會水浸

▲ 老街坊吳太對居住環境感到不滿。（陳國峰攝）

土瓜灣五街居住環境惡劣，有七旬老街坊稱家中去水管、牆壁、天花均破爛到不能復修，淋浴超過3分鐘便會引發水浸，收到重建消息後感到興奮，希望盡早搬走。

吳太住在五街一個唐樓6樓單位，家中破破爛爛，牆身裂開，天花大片石屎剝落，露出一條條鋼筋。她歎指家中就如危樓，用膳時天花常有灰塵震落，要「沙泥撈飯一齊食」；淋浴問題更大，家中去水管已經損毁，洗澡後要用毛巾吸走地面積水，「唔可以沖多過3分鐘，否則間屋會水浸。」

吳太10多年前開始推動五街重建，多年來不斷與政府會面，向市建局請求，近年更成立「五街苦主大聯盟」，聯合逾百業主尋求重建。

她指出，五街業主老人多，不少靠長者生活津貼維生，難應付巨額維修費，形容今次重建消息是「及時雨」。

「五街苦主大聯盟」另一位發言人丘太則居於五街36年。最初看中「無敵海景」，用26萬購入現有單位，惟過去十年大廈老化，天花不斷剝落，「即使維修了，過幾個月又爛過，每年用我幾萬蚊，所以幾年前退休後索性唔整了。」

丘太腳部有傷，膝關節剛完成手術，出入要拐杖輔助，惟大廈沒有升降機，令她生活極為不便，「已經唔係賠幾錢問題，只係想走。」

另一位獨居八旬街坊湯婆婆指，單位每逢打風就會滲水，她無力阻止，只能躲於大廳中央「過夜」，待風雨過後才慢慢清理。她透露，過去曾有私人發展商欲收購五街單位，惟最後無疾而終，希望今次能順利重建。

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記者：陳梓蔚