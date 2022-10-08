【五街重建】市建局逾百億收購土瓜灣五街　2023年推逾2200伙連接啟德

▲ 市建局啟動重建五街。（陳國峰攝）

市區重建局昨日啟動重建土瓜灣五街及比鄰工廈，料2033年提供逾2,200個中小型單位，930個業權收購成本逾百億元。香港大學房地產及建設系客席副教授張聖典估計，住宅項目收購呎價接近2萬元。

是次發展涉及工廈，市建局過去曾兩度重建工廈失敗，今次開特例，邀請持有多個業權的業主參與項目發展，希望項目能順利推展，惟細節有待研究，詳情將適時向業主公布。

土瓜灣翔龍灣以北5條街道俗稱「五街」，由多幢逾60年的舊唐樓和地舖車房組成，居住環境欠佳。市建局昨啟動重建五街及比鄰新寶工商中心，兩者會一併規劃發展，但由於住宅和工廈收購安排有異，市建區將其分2個發展計劃處理。

2個發展計劃總地盤面積約2萬平方米，共有約930個業權。市建局擬用逾百億元收購，2033年提供逾2,230個建築面積約500呎的中小型住宅單位。市建局擬於1年半後向受影響業戶提出收購，收購呎價按「同區7年樓」門檻推算。張聖典估計，屆時收購呎價會與鄰近屋苑翔龍灣呎價相若，每呎接近2萬元。

至於工廈收購部分，由於市建局曾兩度收購重建工廈失敗，今次將引入新收購模式。市建局總經理（收購及遷置）鍾建強表示，過去重建工廈失敗，原因在於工廈內一定比例業權由數名業主擁有，部分更是由發展商持有，相對於出售物業予市建局，他們傾向保留物業自用或自行重建。

鍾建強指，是次擬發展工廈有類似情況，所以市建局正研究邀請合資格業主參與發展，惟參與模式和門檻仍在研究，將適時公布。

張聖典分析指，業權持有人狀況將影響市建局最終收購模式和成本，「如果業主為實務為主的公司，他們未必願意配合市建局的長期發展，或要用分紅等方式收購；如業主是發展商，收購成本或要用發展後價值計算，令收購成本增加。」他又指，無論結果如何，市建局能提供更多收購選項亦是好事。

除提供住宅單位，市建局亦會將建築物從海濱後移，提供約20米闊海濱長廊，與比鄰啟德發展區連接，日後可經海濱步行至啟德體育園；2個發展計劃之間，亦會預留25米闊走廊作海濱廣場，方便市民經土瓜灣道行到海濱。為配合道路擴闊工程，建築物亦會從土瓜灣道後移，日後土瓜灣道將由4綫行車改為6綫。

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記者：陳梓蔚