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【驚爆婚變】強顏歡笑戴婚戒慶58歲生日　鄭浩南哽咽：無咩值得慶祝

娛樂 11:13 2022/10/08

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上月在電影煞科宴中自爆結婚20年太太婚變的鄭浩南，前日（6日）是他的58歲生日，他在抖音上載自拍影片，無名指上仍然戴著婚戒的他強顏歡笑，更表示去年得知太太帶同一對子女離開：「無咩值得慶祝，知道自己乜嘢都無晒。」期間更一度講到哽咽。

在80年代出道、90年代演《98古惑仔之龍爭虎鬥》司徒浩南而為人津津樂道的大隻佬鄭浩南，早年再婚與第二任太太鮑愛玲育有一對子女，並移民馬來西亞多年，間中回到內地及香港拍戲賺錢養家。於上用初在一個電影煞科宴上突然失控淚崩，向媒體自爆與結婚20年的太太婚變。

【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　靠律師與太太溝通：沒想過發生我身上

鄭浩南指早前因為到內地工作長達16個月，從來試過離家這麼久，去年底回到馬來西亞時，卻發現太太帶同一對子女離開，人去樓空。

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生日自拍

前日是鄭浩南的58歲生日，他在抖音上戴了一段影片，講及自己今年的生日怎樣渡過。他講到已經連續五日獲各界的好友請他吃飯慶生，但情緒突然一轉，他表示：「但我覺得真係無咩值得慶祝，因為係舊年我已經係知道自己乜嘢都無晒，包括我個女同我個仔。但係唔緊要，我更加會珍惜，因為我身邊有班好好好好嘅朋友。」

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此時鄭浩南悲從中來，暫停一下後強忍淚水哽咽繼續說下去：「同埋我有爸爸媽媽，佢哋非常健康，哥哥、細佬，同埋佢哋嘅屋企人非常健康，佢哋全部喺加拿大溫哥華，所以我唔會放棄。我祝我自己生日快樂，同埋祝大家身體健康，生活愉快。」然後就調回去跟朋友繼續慶祝。

影片中的鄭浩南左手無名指明顯還戴著婚戒，早前在他自爆婚變時，還提到上月18日正是與太太結婚20年的日子，可惜二人只能透過律師溝通。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

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