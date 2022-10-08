【抵食飯盒】觀塘平價三餸飯低至每盒19元　網民：等於廿年前學校飯堂價【附地址】

▲ 「安發小食店」位於觀塘瑞寧街18號B地下。

「打工仔恩物」兩餸飯以平價抵食著稱，近年在港亦愈加盛行。不過「沒有最平，只有更平」，有網民就在觀塘區發現一間由一名婆婆主理的三餸飯店，任擇三餸飯盒僅每盒19元，中學生更低至16元。

這間食店名為「安發小食店」，位於觀塘瑞寧街18號B地下。有網民表示，這間小食店由一位婆婆主理，主力做學生、街坊同的士司機生意，雖然環境一般，但卻相當具有人情味，「有返屋企食飯感覺」，更大讚「分量同味道都可以，價錢無得頂」。

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從餐牌可見，外賣「優惠中學生飯盒」每盒僅售16元，而外賣三餸飯盒則售19元，加紙包飲品22元即可「買單」。而小食店亦有提供皮蛋瘦肉粥等粥水，每碗僅售10元，也有腸粉等小食。

平價三餸飯亦吸引大批網民留言，有人表示：

19蚊，真係好薄利！

學生優惠16蚊，等於20幾年前我學校飯堂嘅價錢！

真係好抵食, 出面要兩餸飯都唔止19蚊！

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記者：黃穎津