【讓座爭議】港媽返工企足5小時　放工搭港鐵遭婆婆要求讓座

▲ 有港媽抱怨返工企足5小時，下班搭港鐵遭婆婆要求讓座。

公共交通工具上的讓座問題，經常都會引起爭議。近日有港媽在網上分享，指下班乘搭港鐵期間，見有空位於是坐下，卻遭一名年約60歲、背著嬰兒的婆婆要求讓座，結果港媽被迫起身。帖文引來網民熱議，有人認為讓座與否是個人選擇，有人則認為應多包容老人家。

該名女網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指自己是全職媽媽，會趁小朋友上學期間會做兼職幫補家計，「四、五個鐘無得坐」。日前放工乘搭港鐵接小朋友放學，眼見有非關愛座的空位，於是坐下玩電話。

到下一站後，旁邊坐關愛座的婆婆主動起身，讓座予另一名年約60歲、背著一個約6個月大BB的婆婆，但對方拒絕，然後一邊指著BB，一邊問樓主，「小姐可唔可以讓個位俾我坐」，無奈之下樓主只好起身。

我響心裡面冷笑完就起身，當然佢最後有同我講唔該。

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帖文引起網民熱烈討論，有人認為，讓座並非義務，樓主大可拒絕，「出聲叫人讓俾你，已經係霸權嚟」、「先唔講佢哋$2，而且唔讓又唔係犯法，完全冇必要讓，座位自古以來先到先得」。

有網民亦分享親身經歷，「試過大住肚俾個阿婆叫我讓坐」、「試過有次隻腳整親，纏晒紗布都俾個女人叫我起身讓座俾老人家」。

不過，部分網民則認為應多包容老人家，「既然讓咗，你就當日行一善吧」、「讓咗咪當幫下人囉。活得善良收益更多」、「如果唔讓，最怕就係其他人嘅審判眼光，再加上有人暗地裡影你相放上網再批判」。

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責任編輯：羅嘉欣