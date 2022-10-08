【兩性關係】人夫偷食6年小三要求每次完事收$1200　正室崩潰告上法庭索償

▲ 有人夫偷食6年，小三要求每次完事收$1200。

台南一名妻子與丈夫結婚25載，最近發現丈夫偷食，時間更長達6年。但是最叫人妻崩潰的是，小三竟然向人夫發短訊，要求以「你睡我的時間每天5000元（台幣，約1,200港元）」計算，向人夫索取共167萬台幣（約40萬港元）作為分手費。人妻屈指一算，發現兩人竟在６年間發生334次親蜜關係，小三甚至唆使人夫離婚。人妻忍無可忍之下向法院提告，最終獲法院判決向小三賠償。

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綜合台灣傳媒報道，法院判決書資料顯示，人夫自從2014年開始與單親媽小三交往，期間雙方屢次發生親密關係。直至去年3月，小三向人夫發短訊，要求以「你睡我的時間每天5000元」計算分手費用。

2014年11月至2019年10月，每周見面1次，每次休息4小時，一年共約270次；2019年11月至2021年2月，每周見面2次，每次休息5小時，共約64次，總共167萬元。

人妻看畢短訊後大受打擊，致電小三要求不要再與她的丈夫聯絡。結果去年4月，再次發現二人仍然有金錢往來，讓人妻崩潰不已，因此向小三提告索償150萬元台幣（約37萬港元）。

小三辯稱，當時人夫以婚姻不美滿為由，誘使二人交往。她強調當人妻知道後，已承諾不再和對方見面並要求分手，而且分手後亦已支付分手費。小三反斥人妻事後仍提出多項檢舉和訴訟，令她罹患憂鬱症。小三又指，由於她的丈夫已過身，她要獨自扶養未成年女兒及其84歲父親，名下財產金額為零，經濟壓力大，沒有能力償還。

台南地院審理後，判定小三明知人夫已婚，但是仍然介入及發生關係，已妨害正室維持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之身分法益，因此人妻請求給付非財產上的損害賠償有理。但是考量到小三為無收入的家庭主婦，名下財產總額為零，因此判小三須賠償30萬台幣（約7.4萬港元），案件上訴到二審仍維持原判，全案定讞。

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責任編輯︰王明芳