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【智慧齒】9歲男童剝智慧齒破健力士世界紀錄　牙醫解釋幾時要剝智慧齒

兒童健康 11:39 2022/10/08

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美國一名9歲男童剝智慧齒，打破健力士世界紀錄。

一般在17至25歲才長出智慧齒，不過美國一名9歲男童已剝掉智慧齒，打破健力士世界紀錄，成為最年幼剝智慧齒的人士。有牙醫指，要留意何時需要剝智慧齒，以免有機會引致嚴重口腔併發症。

最新影片︰

成最年幼剝智慧齒

健力士世界紀錄網頁資料顯示，美國的9歲男童Ryan Scarpelli去年4月時，他的牙齒矯正醫生Kelly Morgan發現，他的左上排長出了智慧齒，更與臼齒疊在一起。Ryan指出，他當時感到很震驚，因為根本感覺不到自己已有智慧齒。醫生稱他需要剝掉智慧齒，才能讓臼齒有生長空間。

當Ryan的乳齒還未完全脫落之際，於去年7月就接受了剝智慧齒手術。他事後分享，雖然他長出智慧齒沒有感到任何疼痛，但剝智慧齒後終於感覺到痛楚，形容「嘴巴好像被人大力打」。在手術後的幾天，Ryan只能吃流質食物，如奶昔、啫喱、乳酪等。

Ryan以9歲327天（2011年9月3日出生）之齡，打破20年前美國男童Matthew Adams，以9歲339天剝掉兩顆智齒的紀錄，成為最年幼剝智慧齒的人士。

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17至25歲出智慧齒

根據衞生署資料顯示，一般在17至25歲才出智慧齒。恆齒出牙時間如下︰

正門牙︰6歲至8歲
側門牙︰6歲半至9歲
犬齒︰8 歲半至12歲半
第一小臼齒︰8歲至12歲
第二小臼齒︰8歲半至13歲
第一大臼齒︰5歲至7歲
第二大臼齒︰10歲至14歲
第三大臼齒（智慧齒）︰17歲至25歲

牙醫︰智慧齒沒有機會引致併發症

港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷早前接受TOPick訪問時指，智慧齒生長空間不足、生長不當，容易殘留食物殘渣，令牙肉發炎，導致蛀牙或前面牙齒被蛀。患者輕則牙肉疼痛、腫脹不適；重則甚至發燒、嚴重感染，在這些情況下，建議患者剝掉智慧齒。

梁耀殷指出，即使智慧齒沒有引致牙肉疼痛等問題，但仍有機會引致嚴重口腔併發症，例如長出水瘤。水瘤是智慧齒四周的組織出現病變，成因是不明，部分個案由發炎引起，部分則是天生的，而病人事前或會完全沒出現徵狀，因意外才會被發現。

他又提醒，即使智慧齒暫時沒出問題，但理論上細菌仍有機會侵入牙肉，導致發炎、蛀牙，因此需每年照X光檢查，以策安全。

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責任編輯︰王明芳

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