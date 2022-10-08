【香港小姐2022】傳欠50萬卡數靠港姐獎金還債　林鈺洧澄清上門鬧爆情敵一事

林鈺洧（Denice）自從獲頒2022年香港小姐冠軍後，不停被翻出各種黑歷史，繼之前自爆性伴侶數目、曾到情敵工作地方大鬧後，近日再被「閨蜜」爆出她欠下50萬卡數，因為無法償還債務，於是盡地一煲以27歲之齡參選港姐，望勝出後能以獎金還債。

近日有媒體接獲自稱是Denice閨蜜的爆料，指她在參選港姐前欠債纍纍，當中有不少信用卡債務，其中一張更欠下高達50萬元，更指她要靠男人幫忙還債。

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雖然Denice是男星林俊賢的女兒，擁有「星二代」光環但對她的模特兒及演藝事業幫助不大，收入不算穩定，所以今年才決定以27歲之齡參選港姐，希望能盡地一煲，贏出比賽以獎金還債。

有傳媒就此傳聞追訪Denice，她揚言會把得到的獎金捐出，被問到有關債務的傳聞，她否認此事，並強調自己「無債要還」。

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Denice早前被揭情史，指她曾捲入三角戀，身為烈女Denice更往情敵任職的名店算帳，對方被她鬧到爆喊，而最終Denice成功令男友跟該女生斬纜。

日前Denice出席活動時主動向傳媒提起此事，希望能趁機澄清，她表示過去拍拖都會視對方為結婚對象，所以前男友並沒有第三者，並力斥那個是「假新聞」。現時單身的她希望專注事業，暫時不想拍拖。

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