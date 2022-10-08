  • 29°C
香港時間 : 20221008日 (週六) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2022】傳欠50萬卡數靠港姐獎金還債　林鈺洧澄清上門鬧爆情敵一事

娛樂 12:38 2022/10/08

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

林鈺洧（Denice）自從獲頒2022年香港小姐冠軍後，不停被翻出各種黑歷史，繼之前自爆性伴侶數目、曾到情敵工作地方大鬧後，近日再被「閨蜜」爆出她欠下50萬卡數，因為無法償還債務，於是盡地一煲以27歲之齡參選港姐，望勝出後能以獎金還債。

近日有媒體接獲自稱是Denice閨蜜的爆料，指她在參選港姐前欠債纍纍，當中有不少信用卡債務，其中一張更欠下高達50萬元，更指她要靠男人幫忙還債。

【香港小姐2022】林俊賢撐林鈺洧過往言論冇問題　否認退出娛圈不抗拒父女檔合作

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【香港小姐2022】林鈺洧邢慧敏與眾佳麗開狂歡派對　林俊賢心痛女兒被稱性女港姐

4個字回應傳聞

雖然Denice是男星林俊賢的女兒，擁有「星二代」光環但對她的模特兒及演藝事業幫助不大，收入不算穩定，所以今年才決定以27歲之齡參選港姐，希望能盡地一煲，贏出比賽以獎金還債。

有傳媒就此傳聞追訪Denice，她揚言會把得到的獎金捐出，被問到有關債務的傳聞，她否認此事，並強調自己「無債要還」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】

林鈺洧否認鬧小三

Denice早前被揭情史，指她曾捲入三角戀，身為烈女Denice更往情敵任職的名店算帳，對方被她鬧到爆喊，而最終Denice成功令男友跟該女生斬纜。

日前Denice出席活動時主動向傳媒提起此事，希望能趁機澄清，她表示過去拍拖都會視對方為結婚對象，所以前男友並沒有第三者，並力斥那個是「假新聞」。現時單身的她希望專注事業，暫時不想拍拖。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：靚太安樂窩

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2022】林俊賢撐林鈺洧過往言論冇問題　否認退出娛圈不抗拒父女檔合作
13:12 2022/10/06
【香港小姐2022】林俊賢撐林鈺洧過往言論冇問題　否認退出娛圈不抗拒父女檔合作
【香港小姐】麥明詩支持師妹林鈺洧公開性史　 Louisa自爆有拍拖：唔使擔驚受怕
19:14 2022/10/05
【香港小姐】麥明詩支持師妹林鈺洧公開性史　 Louisa自爆有拍拖：唔使擔驚受怕
【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】
12:17 2022/10/04
【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】
【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】
18:28 2022/10/01
【香港小姐2022】林鈺洧分享賽後得獎感受　Denice上載童年照：我是香港小姐【多圖】
【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光
13:01 2022/09/28
【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光

你可能感興趣

【香港小姐2022】林俊賢撐林鈺洧過往言論冇問題　否認退出娛圈不抗拒父女檔合作
13:12 2022/10/06
【香港小姐2022】林俊賢撐林鈺洧過往言論冇問題　否認退出娛圈不抗拒父女檔合作
【香港小姐】麥明詩支持師妹林鈺洧公開性史　 Louisa自爆有拍拖：唔使擔驚受怕
19:14 2022/10/05
【香港小姐】麥明詩支持師妹林鈺洧公開性史　 Louisa自爆有拍拖：唔使擔驚受怕
【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】
12:17 2022/10/04
【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】
林鈺洧 林俊賢 娛樂人物職業 香港小姐 星二代 娛樂行業

最高瀏覽

【兩性關係】35歲台星劉雨柔結束6年婚姻　曾嘆性生活不滿足老公揭拒絕親熱原因
17:38 2022/10/07
【兩性關係】35歲台星劉雨柔結束6年婚姻　曾嘆性生活不滿足老公揭拒絕親熱原因
【大隻佬】經典廣告「打波先嚟落雨」四眼仔變筋肉人　鄭仲軒努力操肌成健美運動員
12:52 2022/10/07
【大隻佬】經典廣告「打波先嚟落雨」四眼仔變筋肉人　鄭仲軒努力操肌成健美運動員
【讓座爭執】東鐵讓座爭執涉事兩媽上《東張》　斥影片扭曲事實：不能接受小孩被拍
10:45 2022/10/07
【讓座爭執】東鐵讓座爭執涉事兩媽上《東張》　斥影片扭曲事實：不能接受小孩被拍