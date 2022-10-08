【梅艷芳】梅媽坦言當年反對阿梅與日本人拍拖　明年100歲生日盼與兒子修補關係

梅艷芳媽媽覃美金接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問，講述對女兒的思念，並回憶女兒生前點滴。

今年10月10日是梅艷芳59歲冥壽，梅媽媽表示每天都掛念着女兒。「其實阿梅十分重視自己的生日，她喜歡熱鬧，小時候生日她愛約同學回家跳舞唱歌。我每年都會着她的大哥買10磅大蛋糕給她。我十分掛念她，她一直所做的也不是壞事，卻落得這樣的收場，我也有點心淡了。」

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阿梅自小具正義感

梅媽回憶阿梅當年出生的情況稱：「我還記得她出生時的情況，本來登記了在廣華醫院生產，怎料在家作動就把她生下來，之後包着胎盤去廣華醫院剪臍帶。當年她爸爸是廣州地主，其實我不想再提……我一個人帶着三個（孩子）由廣州去澳門，再來到香港，之後生了阿梅。阿梅自小多病，我把她上契予觀音娘娘……她7歲時於上學途中在花園街被車撞到，在九龍醫院住了1個多月，她的腳被綁着吊起來，好淒涼……」

她指阿梅自小具正義感：「其實沒想過自己的女兒會成為『香港的女兒』。可能因為香港人覺得她活潑又有愛心。」

梅媽續舉例稱：「她小時候在街看見乞丐，身上有錢都會給他們；同學打架，她會去『勸交』，把兩邊的人分開，跟他們說：『我哋係同學，唔好嘈，做人唔好打交，唔好咁亂！』她與姊姊感情要好，當年姊姊幫她拿表格參加新秀比賽，阿梅得獎後便送了一層樓給姊姊。」

▲ 電影《梅艷芳》

不喜阿梅與日本人拍拖

不過梅媽表示，到今沒看《梅艷芳》電影，坦言因為自知會忍不住眼淚：「我感謝電影公司為阿梅拍這套戲，使全世界都知道有梅艷芳。阿仔說要取回版權，我說當然不可，人家很有心，那不是我們可以干預的。女主角是否似（阿梅）？你們說吧！我不評論，我只請他們多搜集真實資料，勿把阿梅描述成不三不四的，否則我會追究，我就只說了這些。」

另外，梅媽提及阿梅生前好友張國榮：「「阿梅跟張國榮真是好朋友，一起打碟、合唱和排舞，整天在一起。兩人沒正式拍拖，只有練歌。張國榮走了，阿梅很傷心，很久都食不下嚥。張國榮死後不久，她也跟着走了。」

談及當年梅艷芳的日籍男友，梅媽媽直言：「我不贊成她跟那日本歌手，他們於紅白大賽認識，阿梅很喜歡他。不過，我認為始終是日本人，我不喜歡，拒絕了，阿梅真的聽我說話。」

▲ 電影《梅艷芳》

透露100歲生日願望

今年99歲的梅媽依然中氣十足，她強調阿梅並非真正患上癌症，而是抑鬱所至，所以勸大家切勿抑壓自己。

她透露，孫兒因為《梅艷芳》電影再次找她：「文皓（梅愛芳兒子）很乖，他和我視像通話時說：『無論上一代有甚麼恩怨，你始終是我婆婆。婆婆你不要哭，我回香港一定會找你……他樣子真的很像阿 Ann（梅愛芳）。」

梅媽指文皓和弟弟出生時，她也有陪伴在側：「他們那邊誤會阿梅有錢卻不願意幫忙姊姊醫病，其實全部都是阿梅出手相助的。當年在醫院，阿梅着我先帶兩個小朋友回家。她說如果我不走，她就真的不理了。」

此外，梅媽講生日願望：「我明年3月100歲，祝世界和平，人人有工開，家宅歲歲平安。明年希望由孫兒和我做生日，生日願望是希望和阿仔修補關係。經常夢見他們3個（已離世的子女），跟他們傾談。不過，我最開心是阿梅告訴我：『阿媽，你唔洗擔心，我冇落到地獄』，聽後我覺得很開心，鬆了一口氣。」

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