【MIRROR演唱會】阿Mo生日應援燈箱惹爭議　網民狠批：攞景定贈興

舞蹈員阿Mo（李啟言）於七月底在MIRROR第四場的紅館演出中，受到舞台上方掉下的巨型屏幕重擊，至今仍然在伊利沙伯醫院留醫。本月12日是他的28歲生日，近日在港九多區的巴士燈箱中，見到有關阿Mo的生日應援，引起網民關注備受批評。

阿Mo的的後援會「MOLALA」在限時動態表示，該燈箱是由阿Mo的圈外朋友製作，並已得到阿Mo家人，包括其女友So Ching（蘇芷晴）的同意，希望大家繼續為其集氣。

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李啟言28歲生日

阿Mo的爸爸李盛林牧師於本月初發表了第10封代禱信，當中提及兒子經歷了兩個月的治療，阿Mo的腹肌和胸肌在治療的過程中有進步，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎，不過預計這周可以拆除頸箍，作進一步的治療。

而本月的12日是阿Mo的28歲生日，近日在多區包括旺角、觀塘、奧海城、灣仔、荃灣等，多個巴士站出現阿Mo的生日應援燈箱，上面有3張阿Mo的大頭照，並寫上「FAITH, HOPE, LOVE（信望愛）」、「Happy Birthday（生日快樂）」、「We are with you（我們與你同在）」等字眼。

燈箱慶生引爭議

燈箱一事引起網民的關注，其中更有被指是阿Mo的學生到燈牌前打卡，並寫上「開心到飛起」的照片，惹來網民的批評，覺得不論燈箱還是打卡的舉動都令人難以接受。

網民紛紛留言：「喺人傷口灑鹽」、「攞景定贈興」、「集資個啲人係咪有病」等。

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後援會解釋

阿Mo的後援會「MOLALA」本來在限時動態否認燈箱是由他們製作，後來再發文表示：「呢個應援係Mo嘅一班圈外朋友/Close Friend，喺得到家屬同意之下（包括So Ching）手佢做的，目的主要係知道Mo呢幾個星期做咗好多密集式嘅治療，所以想透過應援俾更加多嘅支持佢。希望大家保持正能量，用心祈禱，繼續為Mo集氣。」

有部份網民得知事件獲得家屬同意，更加感到錯愕，有網民表示：「如果個廣告牌寫住追究責任，不能冷處理，就有用。」

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